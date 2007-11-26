ادامه مناقشه بر سر جشنواره فیلم دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به پیش تولید مجموعه "خط شکن" مسعود تکاور، ساخت موسیقی فیلم "تکمچی" یدالله صمدی و ناگفته‌های مجموعه "روزگار قریب" کیانوش عیاری. کودکان هدف فیلم‌های آخر سال، حرف‌های مایکل کین و جود لاو درباره فیلم "بازرس" و مطلبی درباره حضور نداشتن گانگستر سیاهپوست در سینما در صفحه سینما جهان و سخنان رئیس جمهور در همایش سراسری هنرمندان بسیجی و معرفی اعضا افتخاری انجمن گرافیک در صفحه پایانی آمده است.

* در ناگفته‌های "روزگار قریب" آمده: "عیاری چهار سال پیش روی طرح تیتراژ کار کرده، طوری که به قول خودش بینندگان به بهانه دیدن تیتراژ مجموعه، قطعاً پای آن خواهند نشست. این کارگردان طی این سال‌ها چنان خود را وقف به سرانجام رساندن این مجموعه کرده که به گفته خودش از زندگی شخصی‌اش جز مسواک زدن باقی نمانده است. او در این پنج سال هزاران پلان گرفته که هر کدام به دشواری یک فیلم سینمایی بوده است."

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر می پردازد به نقش آفرینی های حمید جبلی و مطلبی درباره نورمن میلر نویسنده معترض آمریکایی. نگاهی به مجموعه شعر نوجوان "بوی کال یاس" از جعفر ابراهیمی و نقدی بر نمایش "درس" به کارگردانی پریناز آل آقا در صفحه دوم فرهنگ و هنر و بزرگداشت مرتضی ممیز، "دایره زنگی" در راه جشنواره فجر، معرفی داوران جشنواره موسیقی فجر، فیلم تازه مازیار میری در لبنان و حرف های تازه کوپولا در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* در تحلیل بازیگری حمید جبلی آمده: "جبلی جزو معدود بازیگرانی در سینما به شمار می آید که هم توانسته تیپ بازی کند و هم شخصیت. در هر دو شکل نیز تماشاگر او را باور کرده و دوست دارد. جبلی چه در نقش هایی که ایفا کرده و چه تیپ هایی که ساخته بسیار بر آنها تمرکز داشته است. او با ایجاد فضای کمیک تماشاگر را می خنداند و زمان و طول خنده را در طول فیلم بسط می دهد به جای اینکه بخواهد به زور آن را در لحظه ای از فیلم متمرکز کند."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به ادامه تصویربرداری تله فیلم "کشف" مسعود شامحمدی، درباره فیلم "قرنطینه" منوچهر هادی، موضعگیری ها درباره چگونگی برگزار شدن جشنواره فیلم دفاع مقدس و گپی با بیژن بنفشه خواه. نگاهی به کتاب عکس "نگاهی تازه به تخت جمشید" در صفحه تجسمی، یادداشتی بر "زودیاک" و مطلبی درباره یانگوم در صفحه رادیو و تلویزیون و تله‌تئاتر جدید شهره لرستانی و یادداشتی بر برنامه‌های رادیو در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

* در مطلبی بر فیلم "زودیاک" آمده: "دیوید فینچر با "زودیاک" بار دیگر توانایی خود را در بیان داستان های پیچیده و چندلایه نشان می دهد. شاید این مهارت در بیان داستان‌های پیچیده به او جرأت داده تا به سوی ساخت فیلم بعدی خود در سال 2009 گام بردارد. فیلم "میعاد با راما" از آثار تحسین‌شده حوزه ادبیات علمی تخیلی و اثری جاودانه و پیچیده از آرتور. سی. کلارک هم اکنون در فهرست کاری فینچر قرار دارد."

"همشهری" در صفحه موسیقی می پردازد به موسیقی فیلم از نگاه موسیقی نویسان. نگاهی به فیلم "اتوبوس شب" در صفحه سینما و ادامه تدوین فیلم "کتونی سفید" محمدابراهیم معیری و اخبار کوتاه از محمدرضا هنرمند، پرویز پرستویی و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

* در بخشی از نقد "اتوبوس شب" آمده: "فیلم داستان آدم هایی معمولی را روایت می کند که در یک شرایط خاص به انسان هایی خاص بدل شدند که شاید در تاریخ کمتر بتوان نظیرشان را یافت. مردانی که کشتزار و کارخانه و اداره را ترک گفتند و به میادین نبرد رفتند. مادرانی که بچه هایشان را با دست خود لباس رزم پوشاندند و بچه هایی که یکشبه بزرگ شدند. به قول عیسی "یه شب تو شهر خودمون من بچه بودم، پونزده سالم بود ... دو روز بعد، دو روز! باز هم پونزده سالم بود ولی دیگه بچه نبودم ..."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به روایت جعفر پناهی داور ایرانی جوایز آسیا پاسیفیک، تقدیر از اعضا افتخاری انجمن طراحان گرافیک، بیانیه تئاتری ها درباره معافیت مالیاتی، یادداشتی درباره جشنواره موسیقی فجر، معرفی مجموعه داستان "دریغ از روبرو" محمد محمدعلی و رمان "پدر سرگی" تولستوی و اخبار کوتاه.

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به فیلم جدید فرانک دارابانت با نام "مه"، گفتگو با استیون کینگ نویسنده قصه و نقدی بر فیلم، نگاهی به فیلم "اوگوست راش" و معرفی فیلم های روز اکران جهانی. تحلیلی بر نمایشگاه فروش آثار هنرمندان ایرانی، رکورد زدن جت لی، تعویق ساخت فیلم جدید بیضایی، چند خاطره از ابوالفضل جلیلی و معرفی فرناندو دل پاسو به عنوان چهره روز و نمایشگاههای هنری به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی آمده است.

* در نقدی بر فیلم خارجی "مه" آمده: "دارابانت در اثر اخیرش برخلاف فیلم "رستگاری در شاوشنک" از داستان‌های سرراست استیفن کینگ فاصله گرفته و به نمونه‌های ترسناک وی نزدیک شده و در این میان با هوشمندی به جای تمرکز بر هیولاها و موجودات وحشتناک داستان، روابط متقابل شخصیت‌ها را بارز کرده است. با تماشای فیلم ممکن است از خود بپرسید در مواجهه انسان‌ها با موجودات متخاصم، کدامیک از دو طرف دعوا از تمدن فاصله گرفته و خلق و خوی وحشی‌تری دارد، آنها یا ما؟"

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به گفتگوی فرانسیس فورد کوپولا، معرفی کتاب "سرمایه داری تاریخی" و چند خبر کوتاه. پرفروش بودن دی وی دی "شرک 3"، گزارشی از اموال هنری موسسات غیرهنری و جایزه برای خاویر باردم در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به بحث‌ها درباره جشنواره فیلم دفاع مقدس، فیلمی غیرواقعی درباره برادر دوقلو حضرت مسیح (ع)، نمایش رادیویی "با ستاره‌ها"، جایزه جشنواره حیدرآباد برای پویانمایی "روزی کلاغی" و فیلم جدید میری و پرستویی در لبنان. "سرمایه" هم در صفحه هنر می‌پردازد به کوچ "افرا" به تالار وحدت، نگاه هنرمندان به رونق بازار آثار هنری در ایران و ادامه اعتصاب نویسندگان آمریکا.