تعلیق «معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا» توسط آمریکا و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، انگلیس و متحدانش امروز اعلام کردند که مشارکت خود در «معاهده نیروهای مسلح متعارف (CFE) در اروپا» را تعلیق کردند.

بهانه لندن از این اقدام خروج روسیه از این معاهده ادعا شده است.

وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که بریتانیا و متحدانش تصمیم گرفته اند مشارکت خود در معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا را پس از خروج روسیه از این معاهده به حالت تعلیق درآورند.

به گزارش اسپوتنیک، از سوی دیگر، ناتو از تصمیم متحدان خود برای تعلیق مشارکت در معاهده CFE پس از خروج روسیه از آن حمایت کرد.

به گزارش این خبرگزاری، کاخ سفید نیز در بیانیه ای اعلام کرد که واشنگتن تعهدات پیمان CFE را از ۷ دسامبر (امروز سه شنبه) به حالت تعلیق در می آورد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، متحدان ناتو امروز سه‌ شنبه بی اشاره به دلایل مسکو از این اقدام، تصمیم روسیه برای خروج از معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا که یکی از پیمان های کلیدی پس از جنگ سرد بود را محکوم کرده و مدعی شدند که به این بهانه قصد دارند مادامیکه لازم باشد، این معاهده را تعلیق کنند.

در بیانیه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در این خصوص آمده است: لازم است تا متحدین، تصمیم روسیه برای خروج از معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا (CFE) و جنگ این کشور علیه اوکراین که مغایر با اهداف این معاهده است را محکوم کنند.

معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا در نوامبر ۱۹۹۰ میان نمایندگان ناتو و پیمان ورشو با هدف کاهش تعداد تانک، موشک، هواپیما و دیگر انواع سخت‌ افزار غیرهسته‌ ای نظامی در زرادخانه‌ های دولت‌ های عضو امضاشد.