اعمال صحیح و کامل قانون مقدم بر امور دیگر است

دکتر مهرداد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : وضع و اعمال قانون باید با تقدم و به صورت همزمان با فرهنگسازی انجام شود، چرا که در اینصورت می توان نسبت به محقق شدن اهداف فرهنگسازی امیدوار بود و نمونه این مسئله به خوبی در مورد کمربند ایمنی قابل مشاهده است.

در کشورهای دیگر تقدم عبور عابر پیاده به صورت واضح و روشن مشخص است و حتی تا زمانی که عابر به طور کامل خط عابر پیاده را طی نکرده هیچ خودرویی حرکت نمی کند که این مسائل معمولا در کشور ما رعایت نمی شود.

وی بر نقش قوانین در این خصوص تأکید کرد و افزود : قوانین باید کامل و جامع باشند و جرائم مربوطه را هم به گونه ای مشخص کنند که خاصیت بازدارندگی داشته و حتی تخلف احتمالی عابرین را هم پیش بینی کرده باشد و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته اگر عابر تخلفی را انجام داد ، تقصیری متوجه راننده نباشد.

مشاور عالی شهردار تهران در امور حمل و نقل و ترافیک به روز بودن در قوانین و طراحی های شهری را خواستار و یادآور شد: برخی قوانین، طراحی ها و برنامه ریزیهای صورت گرفته متعلق به 30 تا 40 سال پیش است و بر اساس مقتضیات زمانی آن دوره و شاخصه های متفاوت حمل و نقل و تردد آن زمان انجام شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تجارب کشورهای دیگر در این خصوص تصریح کرد: خط کشیهای عابر پیاده باید با درنظر گرفتن استانداردها و اصول علمی مدون شده به تعداد کافی و در نقاط مختلف معابر وجود داشته باشد تا عابرین در استفاده از آنها دچار مشکل زیادی نشوند.

وی لزوم بازنگری در برخی قوانین را خواستار شد و افزود: در کشورهای دیگر تقدم عبور عابر پیاده به صورت واضح و روشن مشخص است و حتی تا زمانی که عابر به طور کامل خط عابر پیاده را طی نکرده هیچ خودرویی حرکت نمی کند که این مسائل معمولا در کشور ما رعایت نمی شود.

آیین نامه راهنمایی و رانندگی در کشور ما حق تقدم را برای عابر پیاده قائل است که این کافی نیست چراکه با توجه به اعمال نشدن قانون در بسیاری از موارد و توقف خودروها در مرز برخورد، امنیت مناسبی برای عابرین پیاده به وجود نمی آید.

دکتر تقی زاده خاطرنشان کرد : آیین نامه راهنمایی و رانندگی در کشور ما حق تقدم را برای عابر پیاده قائل است که این کافی نیست چراکه با توجه به اعمال نشدن قانون در بسیاری از موارد و توقف خودروها در مرز برخورد، امنیت مناسبی برای عابرین پیاده به وجود نمی آید.

مشاور عالی شهردار تهران در مورد شاخصه های اعمال مناسب قانون افزود: جریمه‌های متناسب، تداوم و استمرار به همراه فرهنگسازی مفید و مؤثر و ایجاد امکانات و تسهیلات، کارگشا است و در غیر اینصورت تنها با نصیحت کردن نمی توان نتیجه مطلوب را حاصل کرد.

وی با یادآوری توجه ویژه شهرهای بزرگ جهان به پیاده روی یادآور شد: در شهرهای بزرگ و پیشرفته جهان حجم قابل توجهی از جابجایی ها و سفرها پیاده انجام گرفته و حتی در برنامه ها و برآوردها نیز سهم خاصی را به این منظور اختصاص می دهند که ایجاد مسیرهای مناسب جهت تردد پیاده نقش عمده ای در این خصوص دارد.