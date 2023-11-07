قم در لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور شرکت می کند

محمد جواد متقیان نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ برتر تیراندازی در اسلحه تفنگ بادی در حالی برگزار خواهد شد که تیم هیأت قم نیز نماینده این استان در رقابت‌ها است.

رییس هیأت تیراندازی استان قم افزود: مسابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان در اسلحه تپانچه بادی با حضور هفت تیم برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: شرکت ملی حفاری اهواز، هیأت مازندران، پارک برفی پنگوئن تهران، دانشگاه آزاد تهران، هیأت کرمان و فولاد هرمزگان حریفان نماینده قم در لیگ برتر تپانچه بادی هستند.

رییس هیأت تیراندازی استان قم افزود: تیم هیأت تیراندازی قم ۲۵ آبان ماه جاری اولین دیدار خود را از چارچوب هفته اول لیگ برتر تپانچه بادی بانوان برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: تیراندازان بانوی قمی در ۲۵ آبان ماه میزبان تیم ملی حفاری ایران هستند و در ادامه این رقابت‌ها تیم قم در ۲۶ آبان ماه نیز از فولاد هرمزگان میزبانی می‌کند.

وی گفت: اواخر بهمن ماه مسابقات لیگ برتر تپانچه بادی پایان یافته و تیم‌های برتر مشخص می‌شوند.