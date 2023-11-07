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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۰

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

استقرار شرایط پایدار جوی برای کرمانشاه تا پایان هفته

استقرار شرایط پایدار جوی برای کرمانشاه تا پایان هفته

کرمانشاه- سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه از استقرار شرایط پایدار جوی برای کرمانشاه تا پایان هفته خبر داد.

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تداوم شرایط پایدار حاکم بر جو منطقه هوای استان کرمانشاه تا روز پنجشنبه صاف تا کمی ابری، گاهی اوقات همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت دمای هوا در غالب نقاط به طور نسبی افزایش می‌یابد.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت امواجی کوتاه از روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده به تناوب جو منطقه را تحت تأثیر می‌گیرند و این امواج به استثنای کاهش مختصر دمای روزانه، ابرناکی آسمان و در بعضی ساعات وزش باد که غالباً ملایم خواهد بود و پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان در پی نخواهند داشت.

کد مطلب 5933113

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