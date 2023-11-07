دستگیری توزیع کننده مواد مخدر در فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی پور رجب در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر فامنین، موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان، یک توزیع کننده مواد مخدر در فامنین شناسایی و در عملیاتی دستگیر شدند.

سرهنگ پور رجب با اشاره به کشف ۷ گرم هروئین از مخفیگاه متهمان اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین در پایان با تقدیر از همکاری و تعامل خوب مردم بافرماندهی انتظامی در زمینه شناسایی سوداگران مرگ، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و اطلاع هرگونه، خرید و فروش مواد مخدر، مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.