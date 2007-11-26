دکتر محسن زهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون عمده نگرانی از شیوع وبا در عراق مربوط به قسمت های شمالی این کشور و شهرهای اربیل، سلیمانیه و کرکوک بود که موارد بیماری در این مناطق خیلی کم شده است.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز فصل سرما، پیش بینی می شد که شاهد کم شدن موارد ابتلا به وبا در این مناطق از کشور عراق باشیم اما در سه هفته اخیر مواردی از این بیماری در بغداد گزارش شده است.

رئیس اداره بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی وزارت بهداشت، وضعیت مناطق مرزی ایران و نگرانی هایی که در زمینه انتقال بیماری به داخل کشور وجود داشت را منتفی دانست و افزود: مشکل اصلی که می توانست سلامت مردم کشورمان را تهدید کند، در حال حاضر برطرف شده است.

زهرایی، در عین حال از تداوم حضور نیروهای بهداشتی و درمانی در مناطق مرزی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مواردی از بیماری در بغداد گزارشد شده است، نمی توانیم نسبت به پایان وبا مطمئن باشیم.

وی همچنان از سازمان بهداشت جهانی به عنوان مرجع اصلی در اعلام خبر پایان بیماری وبا در عراق یاد کرد و افزود: مشکل در مناطق مرزی کشور تمام شده است.