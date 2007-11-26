به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب را خانم افسانه نجاتی به پارسی برگردانده است.
آنسلم در تاریخ تفکر به عنوان کسی که برهان وجوشناختی برای وجود خدا را به ارائه کرده معروف است. بر طبق یک تقریر از این برهان اگر خدا را موجودی تصور کنیم که کمال مطلق است خدا باید در جهان خارج هم وجود داشته باشد. چرا که کمال اول نمیتواند از وجود داشتن که یکی از وجوه کمال است بیبهره باشد. آنسلم در این اثر خود به تفصیل از این برهان سخن به میان میآورد.
این نشست چهارشنبه هفتم آذرماه از ساعت 17 در تالار ناصری خانه هنرمندان برگزار میشود. خانه هنرمندان در خیابان ایرانشهر بالاتر از طالقانی واقع است.
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