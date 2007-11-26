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۵ آذر ۱۳۸۶، ۸:۵۱

استاد ملکیان "پروسلوگیون" آنسلم را بررسی می‌کند

استاد ملکیان "پروسلوگیون" آنسلم را بررسی می‌کند

جلسه نقد و بررسی ترجمه فارسی کتاب "پروسلوگیون" اثر ماندگار آنسلم قدیس با حضور استاد مصطفی ملکیان و دکتر سوسن شریعتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب را خانم افسانه نجاتی به پارسی برگردانده است.

آنسلم در تاریخ تفکر به عنوان کسی که برهان وجوشناختی برای وجود خدا را به ارائه کرده معروف است. بر طبق یک تقریر از این برهان اگر خدا را موجودی تصور کنیم که کمال مطلق است خدا باید در جهان خارج هم وجود داشته باشد. چرا که کمال اول نمی‌تواند از وجود داشتن که یکی از وجوه کمال است بی‌بهره باشد. آنسلم در این اثر خود به تفصیل از این برهان سخن به میان می‌آورد.

این نشست چهارشنبه هفتم آذرماه از ساعت 17 در تالار ناصری خانه هنرمندان برگزار می‌شود. خانه هنرمندان در خیابان ایرانشهر بالاتر از طالقانی واقع است.

کد مطلب 593314

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