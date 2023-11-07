به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با صدور پیام مشترکی از نماینده ولی فقیه در استان، تمهید مقدمات، برنامه‌ریزی بسیار خوب و مدیریت شایسته استاندار کردستان در سفر رئیس جمهور و هیأت دولت با عنایت به مصوبات امید بخش سفر و حضور گسترده و پرشور مردم استان در استقبال از کاروان دولت مردمی، تقدیر و تشکر کردند.

در این پیام آمده است: سفر ریاست محترم جمهور و هیأت محترم دولت در یازدهم و دوازدهم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ به استان کردستان موجبات خوشحالی مردم همیشه در صحنه و غیور استان را فراهم کرد.

کردستان سرزمین مجاهدت‌های خاموش، استان فرهنگی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ایشان را با تعابیر زیبای ایمان عمیق به اسلام و وفاداری جوانمردانه و فداکارانه به ایران و نظام جمهوری اسلامی توصیف می‌کند.

کردستان سرزمین اصالت و فرهنگ را باید شایسته مردمان بزرگ آن ساخت و این اراده و همت در ریاست محترم جمهور و دولت مردمی وجود دارد که عقب ماندگی‌ها در کردستان جبران شود و سه بار حضور رئیس جمهور مردمی در یک بازه زمانی کوتاه مدت برای پیگیری مصوبات و حل مشکلات استان و افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های مهم مصداق و تبلور عینی کار و مدیریت جهادی برای برون رفت استان کردستان از وضعیت موجود و نیل به توسعه یافتگی است.

این‌جانبان اعضای مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی به مصداق حدیث نبوی «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» ضمن تقدیر و تشکر از حضور ریاست محترم جمهور و هیأت دولت، مراتب امتنان خود را از مردم نجیب، بصیر و شریف استان در مهمان‌نوازی و استقبال از ریاست محترم جمهور و هیأت محترم دولت و همچنین برنامه‌ریزی بسیار خوب و شایسته نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان و اعضای محترم شورای اداری و شورای تأمین و مشارکت فعال جریان‌های سیاسی، روحانیون، ماموستایان، دانشگاهیان، تولیدکنندگان، فعالین اقتصادی و همه دلسوزان استان اعلام می‌کنیم.

از دولت مردمی انتظار می‌رود که در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی استان و افزایش رفاه نسبی مردم، تلاش بیشتری مبذول و در جهت‌گیری‌ها و اهداف کلان توسعه جایگاه و مأموریت‌های استان بازتعریف شود، چراکه توسعه کردستان بخشی از پازل توسعه ملی است.

در پایان امیدواریم که با همت و تلاش همه مدیران ملی و استانی شاهد تحقق هرچه سریع‌تر مصوبات سفر باشیم.