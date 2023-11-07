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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۶

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان:

۳۵۶ویژه برنامه هفته کتابخوانی در استان سمنان برگزار می‌شود

۳۵۶ویژه برنامه هفته کتابخوانی در استان سمنان برگزار می‌شود

سمنان- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان گفت: در هفته کتاب و کتابخوانی ۳۵۶ ویژه برنامه در کتابخانه‌ها و ۷۱ برنامه استانی نیز در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان بعد از ظهر سه شنبه در دیدار مسئولان کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با نماینده ولی فقیه در سمنان به میزبانی دفتر وی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آماری و شاخص‌های کتابخانه‌ای در این استان بیان کرد: در حال حاضر ۷۶ باب کتابخانه عمومی وجود دارد.

وی افزود: این استان دارای ۵۶ باب کتابخانه نهادی، ۱۷ باب کتابخانه مشارکتی و سه باب کتابخانه مستقل است که به مردم ارائه خدمات مختلف می‌کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان تعداد عضو، تعداد امانت و انجام انواع فعالیت‌های فرهنگی را از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کتابخانه‌های عمومی دانست و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰ هزار و ۲۰۰ نفر عضو فعال کتابخانه‌های عمومی استان هستند.

طاهریان از آغاز سی و یکمین دوره هفته کتاب در استان از ۱۳ آبان ماه سال‌جاری خبر داد و گفت: این دوره تا پنجم آذرماه ادامه‌دار خواهد بود

وی با تاکید بر اینکه در این ایام ۳۵۶ برنامه کتابخانه‌ای و ۷۱ برنامه استانی و شهرستانی پیش‌بینی‌شده است، گفت: هرروز از این ایام را به یک شهرستان اختصاص داده‌ایم و تمام تلاش و سعی مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان تبدیل کتابخانه‌ها به مجموعه‌های فرهنگی برای توسعه و رشد فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی است.

کد مطلب 5933172

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