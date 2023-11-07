نصب حفاظ بتنی و نوسازی روشنایی بزرگراه بوشهر- چغادک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بزرگراه بوشهر- چغادک از پرترددترین محورهای استان می‌باشد که به منظور ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، فاز اول حذف گاردریل ها و نصب حفاظ بتنی آن به طول ۶ کیلومتر آغاز شده است.

وی افزود: همچنین در راستای بروز رسانی روشنایی این محور پرتردد، تعویض و جابجایی ۱۳۲ پایه روشنایی به طور همزمان اجرا می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: در راستای برقراری ترددها در این محور، نصب حفاظ بتنی و پایه‌های روشنایی به صورت ۵۰۰ متر به ۵۰۰ متر اجرا می‌شود، طوری که ۵۰۰ متر تکمیل و روشن و ۵۰۰ متر بعدی شامل ۱۱ پایه برق خاموش و پروژه در آن فعال می‌شود.

اخترشناس با اشاره به حضور مستمر نیروهای راهداری در این پروژه برای راهنمایی کاربران جاده‌ای تصریح کرد: نصب حفاظ بتنی و بروز رسانی روشنایی محور بوشهر- چغادک تا قبل از پایان سال تکمیل می‌شود که در این راستا از رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا داریم نسبت به رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی خصوصاً در ساعات شب در محدوده پروژه دقت کافی داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: هم استانی‌ها و مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان و کشور می‌توانند با شماره ۱۴۱ تماس گرفته یا از طریق سایت و سامانه ۱۴۱ کسب اطلاع کنند.