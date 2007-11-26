علی همت محمود نژاد رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهردار تهران در این دیدار از مناسب سازی پیاده روهای خیابان آزادی و جمهوری همانند خیابان ولیعصر (عج) خبر داد.

وی ادامه داد: همچنین ما خواستار پیگیری جدی تر بخشنامه 10/10/84 شهردار تهران مبنی بر مناسب سازی اماکن عمومی و حضور معلولان در پارکها و همچنین نصب چراغ راهنمایی گویا شدیم که قالیباف نیز براین موضوع تاکید کرد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور تاکید کرد: براساس تبصره 3 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، آنان از پرداخت هزینه های صدورپروانه ساختمان ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف هستند به همین دلیل پیگیری این موضوع را نیز خواستار شدیم که شهردار تهران با آن موافقت کرد.

محمودنژاد گفت: همچنین قالیباف از تاسیس آژانس معلولان با 22 ون خبر داد و عنوان کرد که دستور خرید داده شده و طی روزهای آینده این آژانس فعالیت خود را آغاز می کند.

وی افزود: شهردار تهران در این دیدار قول داد که در روز جهانی معلولان حضور داشته باشد.