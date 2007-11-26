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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

معاون علمی رئیس جمهور خبر داد:

اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در کشور

اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در کشور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) با همکاری این معاونت در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت : استعدادهای برتر دانش آموزی در قالب طرح ملی "شهاب" مورد حمایتهای ویژه قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ زاده گفت: در این طرح شناسایی و شکوفا سازی استعدادهای دانش آموزان از پیش دبستانی آغاز و تا مراحل بالاتر ادامه پیدا می کند.

وی به توسعه آموزش عمومی استعدادهای برتر اشاره کرد و افزود: تاکنون از طریق ایجاد مدارس خاص اعم از مدارس استعدادهای درخشان و نمونه، استعدادهای برتر دانش آموزی توسط آزمونهای ورودی شناسایی می شدند، اما باید اقدامی صورت گیرد که در هر کلاس درس و توسط هر معلم بدون اینکه استعدادهای برتر از معلم و کلاس جدا شوند، این استعدادها را شناسایی کنیم.

وی افزود: در اجرای این طرح از معلمان و دبیران آموزش و پرورش جهت شناسایی استعدادهای برتر در مقاطع مختلف آموزش و پرورش استفاده می شود.

دکتر واعظ زاده دلیل استفاده از معلمان را ارتباط بسیار نزدیک و موثر آنان با دانش آموزان دانست و گفت: ملاک شناخت و ارزیابی معلمان که در طول سال با دانش آموزان همراه هستند صحیح تر از برگزاری آزمونهایی است که ممکن است جامعیت و تناسب لازم را با مقتضیات و شرایط مکانی و زمانی دانش آموزان نداشته باشند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: استعدادهای برگزیده پس از شناسایی به دور از هرگونه جداسازی دانش آموزان از محیط تحصیل و کلاس درس در قالب طرح شهاب از طریق مدارس و مناطق آموزش و پرورش شهرستانها و استانها مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی افزود: با اجرای طرح شهاب دانش آموزان مستعد تحت حمایت این طرح در کنار دیگر دانش آموزان مراحل و مدارج علمی را پشت سر خواهند گذاشت.

دکتر واعظ زاده گفت: اجرای این طرح باعث شکوفایی استعدادهایی می شود که به دلیل محدودیتهای آزمونها و مراکز ویژه آموزشی مورد شناسایی قرار نگرفته و از این امکانات محروم شده اند.

وی اضافه کرد: در طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر تاکید بر تقویت خلاقیت و نوآوری جایگزین تاکید بر محفوظات خواهد شد و تلاش می شود دارندگان استعدادهای درخشان و تیز هوشان با هدایت آموزگاران خود به رشد و کمال واقعی دست پیدا کنند.

به گزارش مهر، هم اکنون کارگروه مشترکی از بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش با حضور صاحبنظران و مدیران ارشد اجرایی سرگرم برنامه ریزی این طرح هستند. طرح شهاب برای تصویب نهایی در اختیار هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 593320

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