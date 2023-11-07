۱۰ هزار برگ سند مالکیت کاداستری برای طرح نهضت ملی مسکن صادر شد

مهدی اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت تأثیر تولید و تحویل مسکن بر تحقق شعار سال، تمام تلاش ما در بخش‌های مختلف بر مستندسازی اراضی و املاک و تحویل سریع اسناد کاداستری طرح نهضت ملی مسکن است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد یادآور شد: در این راستا در چند مرحله تحویل اسناد کاداستری طرح‌های مسکن جوان و نهضت ملی مسکن را در چند ماه اخیر داشته‌ایم و از این حیث یزد رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

اقبال ادامه داد: در یک مرحله بیش از ۵ ‌هزار برگ سند کاداستری اراضی نهضت ملی مسکن به راه و شهرسازی استان تحویل داده شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری صدور سند طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد به‌روز شود.