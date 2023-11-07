به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور عصر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین اظهار داشت: استان قزوین مهد فرهنگ و تمدن است و مرقد مطهر امامزاده حسین (ع) در این منطقه محور تمام مباحث فرهنگی استان می‌باشد.

وی افزود: استان قزوین ظرفیت‌های خیلی خوبی در موضوعات فرهنگی دارد و طبیعی است که این استان علی رغم تمامی ظرفیت‌ها با مسائلی هم همراه باشد و باید تلاش کرد این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده شود.

وحیدی گفت: اینکه در شهرستانی مثل بوئین زهرا و برخی از شهرستان‌های استان مشکل بیکاری وجود ندارد نشان دهنده این است که کار، تلاش و سازندگی در استان قزوین جریان دارد که این مهم بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

وزیر کشور اضافه کرد: مسئله آب مساله خیلی از استان‌های کشور است که در استان قزوین با نتیجه رسیدن سد بالاخانلو و انتقال آب سد طالقان تا حدود زیادی آب شرب تأمین می‌شود، البته باید مدیریت بهره وری آب و مدیریت مصرف آب به طور جد دنبال شود.

وی اظهار داشت: حوزه کشاورزی استان قزوین به صنایع تبدیلی نیاز دارد و باید حمایت‌های بیشتری برای رشد و شکوفایی این حوزه صورت گیرد.

وحیدی افزود: اجرایی شدن بازار آب و استقبال این طرح از سوی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت اجرایی شدن آن بهره وری آب افزایش پیدا می‌کند و به نوعی قدر آب بیشتر از امروز دانسته می‌شود.



وزیر کشور با اشاره به برگزاری انتخابات اضافه کرد: انتخابات تلاش مستمر همه دست اندرکاران نظام را می‌خواهد چراکه دشمن بسیار تلاش می‌کند تا مشارکت ضعیف شود و انتخابات را بی اثر جلوه نماید.

وی اظهار داشت: حجم داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی قابل توجه است و شبکه امامت جمعه و اقشار مختلف مردم باید نسبت به برگزاری هرچه باشکوه انتخابات تلاش و همت کنند.

وحیدی ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند با انتشار حرف‌های غلط به انتخابات ضربه بزنند ولی هر سه قوه تلاش می‌کنند تا انتخابات به باشکوه‌ترین شکل ممکن برگزار شود.

وزیر کشور گفت: مهم‌ترین اتفاق سال جاری کشور انتخابات است و باید همه به صورت یکپارچه در این زمینه ورود کنند تا شاهد حضور همه جانبه مردم باشیم.