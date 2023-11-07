به گزارش خبرگزاری مهر، جواد احمدیان بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران از کسب رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی تبریز در برخورد با مراکز درمانی غیرمجاز در بین دانشگاه‌های تیپ یک کشور خبر داد.

وی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های اداره نظارت بر درمان دانشگاه، مدیریت حقوقی دانشگاه، دستگاه قضائی و پلیس اماکن استان گفت: این موفقیت به دست نمی‌آمد مگر با هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی که عامل مهمی در تحقق اهداف حوزه درمان به‌ویژه افزایش رضایتمندی بیماران بوده است.

احمدیان در خصوص بازدیدهای نظارتی معاونت درمان دانشگاه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مهرماه تعداد یک هزار و ۷۲۱ بازدید از مؤسسات درمانی، درمانگاه‌ها و مطب‌ها انجام شده است که ۶۴ پرونده به دادگاه انتظامی نظام پزشکی، ۶۵ پرونده به دادگاه، ۶۲ مورد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و ۵۸ مورد نیز پلمب و تعطیل شده است.

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه‌های دندانپزشکی، پوست، زیبایی بوده است که نسبت به نوع تخلف با این مراکز برخورد شده است.

احمدیان با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون بازدیدهای نظارتی، هدفمند و کیفی‌تر انجام شده است، یادآور شد: سلامتی مردم یک مساله مهم است به همین دلیل ما و همکارانمان در اداره نظارت تمام تلاشمان را برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو به کار می‌گیریم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن تشکر مجدد از حمایت‌های دادستانی و دستگاه قضا در این امر و تلاش‌های مدیریت حقوقی دانشگاه و پلیس اماکن عمومی استان از شهروندان خواست که گزارشات و شکایات مردمی را در خصوص مراکز درمانی غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت جامعه را از طریق شماره ۱۹۰ (سامانه شکایات مردمی وزارت بهداشت) اعلام کنند.