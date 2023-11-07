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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۰

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

سروش رفیعی: روی آسفالت بازی کردیم

سروش رفیعی: روی آسفالت بازی کردیم

سروش رفیعی پس از تساوی پرسپولیس مقابل استقلال تاجیکستان از وضعیت زمین ورزشگاه مرکزی تاجیکستان گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال پرسپولیس شامگاه سه شنبه در ورزشگاه خانگی استقلال تاجیکستان مقابل این تیم با نتیجه تساوی یک به یک متوقف شد.

سروش رفیعی در مورد این بازی گفت: در روزی که هم مصدوم داشتیم و هم بسیاری از بازیکنان ما مریض شدند و در شرایط بدنی خیلی بدی قرار داشتند در چمن مصنوعی شبیه به آسفالت بازی کردیم ولی باز با یک گل جلو افتادیم اما نباید به این شکل گل می‌خوردیم. عادت نداریم روی چمن مصنوعی بازی کنیم. معمولاً همین زمین را باید آب می‌دادند اما این کار را هم نکرده بودند. انگار روی آسفالت بودیم و توپ‌گیر می‌کرد.

او در ادامه با اشاره به بازی‌های آتی پرسپولیس افزود: این بازی گذشت و حالا باید تلاشمان را بکنیم و باید ببینیم چه می‌شود. فوتبال است و باید ببینیم رقبایمان چه کاری انجام می‌دهند. این دو بازی را باید بگذرانیم. سرماخوردگی و مصدومیت جزئی از فوتبال است و پیش می‌آید.

رفیعی در پایان ضمن قدردانی از هواداران تیمش گفت: از هواداران خودمان ممنونم که آمدند. هواداران تاجیک هم لطف داشتند و تشویق کردند.

کد مطلب 5933242

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