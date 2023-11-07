کلاهبردار ۲۰ میلیاردی فیشینگ کار حرفه ای در بهارستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری کلاهبردار میلیاردی در بهارستان خبر داد و اظهار کرد: در پی مراجعه حضوری چندین نفر از شهروندان به پلیس فتای غرب استان تهران مبنی بر برداشت غیرمجاز اینترنتی مبالغی از حسابشان و ارسال پیامک به گوشی تلفن همراهشان تحت عنوان «عدالت همراه با این مضمون که ابلاغیه الکترونیکی در سامانه شما ثبت شد» و هدایت به صفحه جعلی فیشینگ و خالی شدن حساب آنان، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا غرب استان تهران با اقدامات اطلاعاتی و بررسی حساب‌های خالی شده، موفق به شناسایی متهم در صالحیه شهرستان بهارستان شدند.

عزیزی بیان کرد: مأموران پلیس فتا با هماهنگی قضائی مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی، موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه از بیش از ۳۰۰ حساب شهروندان در شهرهای مختلف کشور توسط متهم به صورت غیرمجاز و به صورت فیشینگ برداشت شده است، گفت: وی با استفاده از این شیوه و شگرد بیش از ۲۰ میلیارد ریال از قربانیان خود در فضای مجازی برداشت کرده است.

عزیزی در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شده است، به شهروندان توصیه کرد: هرگونه تماس تلفنی و یا ارسال پیامک از طریق تلفن و یا شبکه‌های اجتماعی ناشناس به بهانه برنده شدن در مسابقات و جشنواره‌ها و یا دریافت سود سهام عدالت و ابلاغیه‌های الکترونیکی از طریق پیامک‌های جعلی، کلاهبرداری می‌باشد