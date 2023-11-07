به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری مانور لحظه صفر مدیریت بحران در بهارستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به موقعیت این شهرستان مانور لحظه صفر مدیریت بحران با سناریوی وقوع زلزله شش ریشتری و با هدف ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های خدمت رسان در بهارستان برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران در تشریح جزئیات برگزاری این مانور گفت: عصر امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه به صورت کاملاً سرزده و بدون اطلاع قبلی جهت برگزاری مانور لحظه صفر در شهرستان بهارستان حضور پیدا کردیم و طی فراخوانی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در زمان مناسب در محل فرمانداری حضور یافتند و با صدور دستور فرماندار جلسه آغاز شد تا میزان آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با حوادث سنجیده شود.

یزدی مهر در ادامه از الزام دستگاه‌های خدمت رسان بهارستان جهت تشکیل کارگروه‌های مختلف برای مخاطرات احتمالی خبر داد و افزود: لازمه تشکیل این کارگروه‌ها شناسایی مخاطرات در شهرستان است و دستگاه‌ها موظف شدند پس از شناسایی دقیق مخاطرات، راهکارهای مناسب ارائه دهند.

وی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای برای مخاطرات احتمالی بیان کرد: حفظ جان و مال مردم هدف عالی و غایی است و برای دستیابی به این هدف و حل مسائل در ابتدا باید شناسایی و شناخت کافی نسبت به مخاطرات وجود داشته باشد تا در زمان بروز حوادث بهترین خدمت رسانی به مردم صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران در خصوص سنجش و ارزیابی مانور برگزار شده گفت: حضور دستگاه‌های بهارستان در مانور لحظه صفر امروز مثبت ارزیابی شد و تجهیزات شهرستان نیازمند تقویت بیشتر می‌باشد.