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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۱

توسط دستگاه های خدمت رسان؛

مخاطرات بهارستان شناسایی و راهکارهای مقابله‌ای ارائه شود

مخاطرات بهارستان شناسایی و راهکارهای مقابله‌ای ارائه شود

بهارستان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از الزام دستگاه‌های خدمت رسان بهارستان جهت تشکیل کارگروه‌های مختلف برای هر مخاطره خبر داد و گفت: راهکارهای مقابله‌ای ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری مانور لحظه صفر مدیریت بحران در بهارستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به موقعیت این شهرستان مانور لحظه صفر مدیریت بحران با سناریوی وقوع زلزله شش ریشتری و با هدف ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های خدمت رسان در بهارستان برگزار شد.

مخاطرات بهارستان شناسایی و راهکارهای مقابله‌ای ارائه شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران در تشریح جزئیات برگزاری این مانور گفت: عصر امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه به صورت کاملاً سرزده و بدون اطلاع قبلی جهت برگزاری مانور لحظه صفر در شهرستان بهارستان حضور پیدا کردیم و طی فراخوانی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در زمان مناسب در محل فرمانداری حضور یافتند و با صدور دستور فرماندار جلسه آغاز شد تا میزان آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با حوادث سنجیده شود.

مخاطرات بهارستان شناسایی و راهکارهای مقابله‌ای ارائه شود

یزدی مهر در ادامه از الزام دستگاه‌های خدمت رسان بهارستان جهت تشکیل کارگروه‌های مختلف برای مخاطرات احتمالی خبر داد و افزود: لازمه تشکیل این کارگروه‌ها شناسایی مخاطرات در شهرستان است و دستگاه‌ها موظف شدند پس از شناسایی دقیق مخاطرات، راهکارهای مناسب ارائه دهند.

مخاطرات بهارستان شناسایی و راهکارهای مقابله‌ای ارائه شود

وی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای برای مخاطرات احتمالی بیان کرد: حفظ جان و مال مردم هدف عالی و غایی است و برای دستیابی به این هدف و حل مسائل در ابتدا باید شناسایی و شناخت کافی نسبت به مخاطرات وجود داشته باشد تا در زمان بروز حوادث بهترین خدمت رسانی به مردم صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران در خصوص سنجش و ارزیابی مانور برگزار شده گفت: حضور دستگاه‌های بهارستان در مانور لحظه صفر امروز مثبت ارزیابی شد و تجهیزات شهرستان نیازمند تقویت بیشتر می‌باشد.

کد مطلب 5933260

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