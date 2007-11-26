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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

17 تصمیم جدید برای توسعه تسهیلات و خدمات بانکی در مناطق آزاد

چهارمین نشست کمیته امور بانکی طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی ، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، غضنفری معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، صلاحی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مدیران عامل مناطق آزاد و مدیران ارشد دستگاههای عضو کمیته امور بانکی طرح فوق حضور داشتند 7 مشکل عمده مناطق آزاد در حوزه بانکی به بحث و بررسی گذاشته و تصمیماتی به این شرح در این کمیته اتخاذ شد:

1- گشایش اعتبارات اسنادی به نفع بازرگانان بصورت 6 ماهه برای کالاهای مصرفی، یکساله برای کالاهای واسطه ای و 18 ماهه برای کالاهای سرمایه ای

2- رعایت آیین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد

3- بررسی و ارائه راهکار نهایی برای ایجاد مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تلاش معاون ارزی بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد

4- برطرف کردن مغایرتهای مقررات حاکم بر بانک ها در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5- تهیه فهرست ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد با تلاش دبیرخانه کمیته اموربانکی

6- ایجاد رویه یکسان برای بخشنامه های صادرشده از بانک مرکزی درباره مسایل پولی و بانکی مناطق آزاد

7- اخذ نظرهای کارشناسی سازمان های مناطق آزاد و هماهنگی لازم با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قبل از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه در خصوص امور پولی و بانکی مناطق آزاد

8- بررسی ارتقاء سطح خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور و ارتقای سطح مدیریت و کارشناسی و خدمات شعب بانک های مستقر در مناطق آزاد با حضور مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی

9- درخواست بانک مرکزی برای یکسان کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی و سپس معادل شدن نرخ سود تسهیلات بانکی در مناطق آزاد با نرخ های بین المللی (لایبور)

10 - اعطای نقش بیشتر به مناطق آزاد در سیاست های پولی و ارزی کشور در شرایط جدید اقتصادی و طرح بحران های احتمالی در کمیته راهبردی بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات لازم

11- تهیه فهرستی از بهبود عملیات بانکی در مناطق آزاد

12- ورود همه کالاها از اسکله بندر انزلی به مقصد سرزمین اصلی همانند مقررات بانکی گذشته صورت بگیرد و مشکلات موجود ظرف مدت 10 روز با تلاش بانک مرکزی و صدور بخشنامه لازم رفع شود

13- ارائه مجدد مشکلات گشایش اعتبارات اسنادی منطقه آزاد چابهار به بانک مرکزی برای بررسی و رفع مشکل

14- بنادر محدوده مناطق آزاد علاوه بر مبادی ورودی آبی به عنوان مبادی ورودی به سایر نقاط کشور محسوب شوند و تابع مقررات بانکی ناظر بر واردات کالا به کشور باشند

15- نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی در اجرای طرح نمونه و امور مناطق آزاد از طرف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رابط بانک مرکزی و مناطق آزاد در حل و فصل مسائل پولی و بانکی مناطق مذکور تعیین شد.

16- تهیه فهرست انتظارات بانکهای مستقردر مناطق آزاد برای بهبود سطح خدمات قابل ارائه با تلاش مناطق آزاد ظرف مدت 10 روز و ارائه به دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی مناطق آزاد

17- بررسی موضوع ثبت قانونی بانکهای داخلی در مناطق آزاد و اداره آنها از طریق تعیین هیئت مدیره مربوط برای افزایش اختیارات آنها در ارائه خدمات رقابتی به مشتریان با تلاش بانک مرکزی و با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانک های عامل.

کد مطلب 593330

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