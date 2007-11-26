17 تصمیم جدید برای توسعه تسهیلات و خدمات بانکی در مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، غضنفری معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، صلاحی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مدیران عامل مناطق آزاد و مدیران ارشد دستگاههای عضو کمیته امور بانکی طرح فوق حضور داشتند 7 مشکل عمده مناطق آزاد در حوزه بانکی به بحث و بررسی گذاشته و تصمیماتی به این شرح در این کمیته اتخاذ شد:

1- گشایش اعتبارات اسنادی به نفع بازرگانان بصورت 6 ماهه برای کالاهای مصرفی، یکساله برای کالاهای واسطه ای و 18 ماهه برای کالاهای سرمایه ای

2- رعایت آیین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد

3- بررسی و ارائه راهکار نهایی برای ایجاد مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تلاش معاون ارزی بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد

4- برطرف کردن مغایرتهای مقررات حاکم بر بانک ها در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5- تهیه فهرست ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد با تلاش دبیرخانه کمیته اموربانکی

6- ایجاد رویه یکسان برای بخشنامه های صادرشده از بانک مرکزی درباره مسایل پولی و بانکی مناطق آزاد

7- اخذ نظرهای کارشناسی سازمان های مناطق آزاد و هماهنگی لازم با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قبل از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه در خصوص امور پولی و بانکی مناطق آزاد

8- بررسی ارتقاء سطح خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور و ارتقای سطح مدیریت و کارشناسی و خدمات شعب بانک های مستقر در مناطق آزاد با حضور مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی

9- درخواست بانک مرکزی برای یکسان کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی و سپس معادل شدن نرخ سود تسهیلات بانکی در مناطق آزاد با نرخ های بین المللی (لایبور)

10 - اعطای نقش بیشتر به مناطق آزاد در سیاست های پولی و ارزی کشور در شرایط جدید اقتصادی و طرح بحران های احتمالی در کمیته راهبردی بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات لازم

11- تهیه فهرستی از بهبود عملیات بانکی در مناطق آزاد

12- ورود همه کالاها از اسکله بندر انزلی به مقصد سرزمین اصلی همانند مقررات بانکی گذشته صورت بگیرد و مشکلات موجود ظرف مدت 10 روز با تلاش بانک مرکزی و صدور بخشنامه لازم رفع شود

13- ارائه مجدد مشکلات گشایش اعتبارات اسنادی منطقه آزاد چابهار به بانک مرکزی برای بررسی و رفع مشکل

14- بنادر محدوده مناطق آزاد علاوه بر مبادی ورودی آبی به عنوان مبادی ورودی به سایر نقاط کشور محسوب شوند و تابع مقررات بانکی ناظر بر واردات کالا به کشور باشند

15- نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی در اجرای طرح نمونه و امور مناطق آزاد از طرف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رابط بانک مرکزی و مناطق آزاد در حل و فصل مسائل پولی و بانکی مناطق مذکور تعیین شد.

16- تهیه فهرست انتظارات بانکهای مستقردر مناطق آزاد برای بهبود سطح خدمات قابل ارائه با تلاش مناطق آزاد ظرف مدت 10 روز و ارائه به دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی مناطق آزاد

17- بررسی موضوع ثبت قانونی بانکهای داخلی در مناطق آزاد و اداره آنها از طریق تعیین هیئت مدیره مربوط برای افزایش اختیارات آنها در ارائه خدمات رقابتی به مشتریان با تلاش بانک مرکزی و با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانک های عامل.