۷۸ هزار متر مربع جایگاه دام در گچساران سمپاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گرجی زاده افزود: با توجه به اهمیت نظارتها، ۹ مورد بازرسی از فروشگاههای عرضه مواد غذایی انجام شد.
وی با بیان اینکه پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام یکی از مهمترین وظایف حرفه دامپزشکی است، تصریح کرد: طی سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۹۰۰ هزار قطعه طیور در این شهرستان علیه انواع بیماریها واکسینه شد.
گرجی زاده افزود: همچنین ۷۳۳ هزار و ۵۰۵ رأس دام سبک و سنگین از سوی اکیپهای دامپزشکی این شهرستان علیه بیماریها واگیردار و غیر واگیر واکسینه شده است.
گرجی زاده از کشف چهار هزار و ۳۰۰ کیلوگرم مواد پروتئینی خام و غیربهداشتی از فروشگاههای این شهرستان خبر داد و گفت: طی سال جاری ۱۴۰ مورد آزمایش بر روی فرآوردههای خام دامی این شهرستان انجام گرفت.
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