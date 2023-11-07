۷۸ هزار متر مربع جایگاه دام در گچساران سمپاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گرجی زاده افزود: با توجه به اهمیت نظارت‌ها، ۹ مورد بازرسی از فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی انجام شد.

وی با بیان اینکه پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام یکی از مهمترین وظایف حرفه دامپزشکی است، تصریح کرد: طی سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۹۰۰ هزار قطعه طیور در این شهرستان علیه انواع بیماری‌ها واکسینه شد.

گرجی زاده افزود: همچنین ۷۳۳ هزار و ۵۰۵ رأس دام سبک و سنگین از سوی اکیپ‌های دامپزشکی این شهرستان علیه بیماری‌ها واگیردار و غیر واگیر واکسینه شده است.

گرجی زاده از کشف چهار هزار و ۳۰۰ کیلوگرم مواد پروتئینی خام و غیربهداشتی از فروشگاه‌های این شهرستان خبر داد و گفت: طی سال جاری ۱۴۰ مورد آزمایش بر روی فرآورده‌های خام دامی این شهرستان انجام گرفت.