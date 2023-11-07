به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارع در جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر یزد اظهار کرد: طرح تهیه شناسنامه باغهای سطح شهر در راستای اجرای ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها با هدف شناسایی باغات سطح شهر به منظور جلوگیری از تخریب آنها آغاز شده است.
وی عنوان کرد: در این فرایند پس از شناسایی باغها با استفاده تصاویر هوایی، کد نوسازی استخراج شده و پلاک کوبی صورت میگیرد و سپس موارد به پیمانکار تهیه شناسنامه باغها تحویل و عملیات آمار برداری طبق فرم تهیه شده با حکم قضایی انجام و پس از بررسی فرمهای تکمیلی توسط واحدهای مربوطه، موارد جهت اقدامات بعدی به سازمان فاوا ارسال میشود.
زارع همچنین از تشکیل کارگروه صیانت از باغها در راستای حفظ و صیانت از باغهای سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: براساس قانون، شهرداری موظف است برای باغها شناسنامه تهیه کند تا تعداد باغها و نوع گونههای درختان موجود در آن مشخص باشد؛ ضمن اینکه با وجود شناسنامه برای باغها میتوان، تخریب کنندگان آنها را مشخص و برخورد قانونی کرد.
عضو شورای شهر یزد ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده میشود با توجه به قیمتهای نجومی زمین و ملک، برای مالک کاملاً مقرون به صرفه است که درختان باغ خود را قطع کند و جریمه آن را بپردازد تا در آن زمین به ساخت و ساز بپردازد ولیکن شهر یزد در حال حاضر نیاز به هوای پاک و فضای سبز دارد.
وی افزود: تخریب باغها و مزارع کشاورزی و ساخت آپارتمان، واقعیت تلخی است که نتیجه آن از بین رفتن فضای سبز و باغهای حاصل خیز سرسبز یکی پس از دیگری است.
زارع بیان کرد: قرار است بعد از شناسایی باغها، برخی از آنها توسط شهرداری خریداری شود تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد.
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