  1. استانها
  2. یزد
۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۷

شناسایی ۴۰۰ باغ در شهر یزد/ کارگروه صیانت از باغ‌ها تشکیل شد

شناسایی ۴۰۰ باغ در شهر یزد/ کارگروه صیانت از باغ‌ها تشکیل شد

یزد- رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد از شناسایی ۴۰۰ باغ در شهر یزد و پلاک کوبی این باغ‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارع در جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر یزد اظهار کرد: طرح تهیه شناسنامه باغ‌های سطح شهر در راستای اجرای ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها با هدف شناسایی باغات سطح شهر به منظور جلوگیری از تخریب آنها آغاز شده است.

وی عنوان کرد: در این فرایند پس از شناسایی باغ‌ها با استفاده تصاویر هوایی، کد نوسازی استخراج شده و پلاک کوبی صورت می‌گیرد و سپس موارد به پیمانکار تهیه شناسنامه باغ‌ها تحویل و عملیات آمار برداری طبق فرم تهیه شده با حکم قضایی انجام و پس از بررسی فرم‌های تکمیلی توسط واحدهای مربوطه، موارد جهت اقدامات بعدی به سازمان فاوا ارسال می‌شود.

زارع همچنین از تشکیل کارگروه صیانت از باغ‌ها در راستای حفظ و صیانت از باغ‌های سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: براساس قانون، شهرداری موظف است برای باغ‌ها شناسنامه تهیه کند تا تعداد باغ‌ها و نوع گونه‌های درختان موجود در آن مشخص باشد؛ ضمن اینکه با وجود شناسنامه برای باغ‌ها می‌توان، تخریب کنندگان آن‌ها را مشخص و برخورد قانونی کرد.

عضو شورای شهر یزد ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود با توجه به قیمت‌های نجومی زمین و ملک، برای مالک کاملاً مقرون به صرفه است که درختان باغ خود را قطع کند و جریمه آن را بپردازد تا در آن زمین به ساخت و ساز بپردازد ولیکن شهر یزد در حال حاضر نیاز به هوای پاک و فضای سبز دارد.

وی افزود: تخریب باغ‌ها و مزارع کشاورزی و ساخت آپارتمان، واقعیت تلخی است که نتیجه آن از بین رفتن فضای سبز و باغ‌های حاصل خیز سرسبز یکی پس از دیگری است.

زارع بیان کرد: قرار است بعد از شناسایی باغ‌ها، برخی از آن‌ها توسط شهرداری خریداری شود تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد.

کد مطلب 5933317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها