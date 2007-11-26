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۵ آذر ۱۳۸۶، ۹:۱۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان به نقل از خبرگزاری ها از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

- سفارت آمریکا در کره جنوبی اعلام کرد یک مقام وزارت خارجه در کره شمالی مستقر شده تا بر عملیات غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای کره شمالی نظارت کند.

- رؤسای جمهور چین و فرانسه چند قرارداد در حوزه هسته ای و هواپیمایی به ارزش 30 میلیارد دلار امضا کردند.

- مقامهای صربستان واستان جدایی طلب کوزوو امروز آخرین دور از مذاکراتشان را درباره سرنوشت این استان برگزار خواهند کرد.

- یک منبع آگاه در دولت سوریه خبر داد این کشور در کنفرانس صلح آناپولیس شرکت خواهد کرد.

- انفجار یک بمب در مسیر حرکت یک خودرو در جنوب کابل، پایتخت افغانستان به کشته شدن چهار غیرنظامی انجامید.

- شرکت ایرباس اعلام کرد قرارداد فروش 150 فروند هواپیمای مسافری را با چین به ارزش حدود 15 میلیارد دلار امضا کرد.

- یک روزنامه ژاپنی امروز مدعی شد کارشناسان هسته ای کره شمالی سفری محرمانه به سوریه در اوایل ماه جاری میلادی داشته اند.

کد مطلب 593334

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