عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- سفارت آمریکا در کره جنوبی اعلام کرد یک مقام وزارت خارجه در کره شمالی مستقر شده تا بر عملیات غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای کره شمالی نظارت کند.

- رؤسای جمهور چین و فرانسه چند قرارداد در حوزه هسته ای و هواپیمایی به ارزش 30 میلیارد دلار امضا کردند.

- مقامهای صربستان واستان جدایی طلب کوزوو امروز آخرین دور از مذاکراتشان را درباره سرنوشت این استان برگزار خواهند کرد.

- یک منبع آگاه در دولت سوریه خبر داد این کشور در کنفرانس صلح آناپولیس شرکت خواهد کرد.

- انفجار یک بمب در مسیر حرکت یک خودرو در جنوب کابل، پایتخت افغانستان به کشته شدن چهار غیرنظامی انجامید.

- شرکت ایرباس اعلام کرد قرارداد فروش 150 فروند هواپیمای مسافری را با چین به ارزش حدود 15 میلیارد دلار امضا کرد.

- یک روزنامه ژاپنی امروز مدعی شد کارشناسان هسته ای کره شمالی سفری محرمانه به سوریه در اوایل ماه جاری میلادی داشته اند.