دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان معاونت علمی ریاست جمهوری تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور فعال و موثر در طراحی، ارزیابی و بهبود نقشه جامع علمی کشور از جمله مهمترین برنامه های این دفتر است.

این دفتر با توجه به ضرورت سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تکمیل و تکامل چرخه ملی از آرمان تا بازار و ارتقاء هماهنگی، هم افزایی و کارایی در سامانه علم و فناوری کشور پایه گذاری شده است.

بر همین اساس دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان علم و فناوری وظیفه دارد ضمن تجلیل و ترکیب مطالعات تطبیقی، راهبردها و فرآیندهای توسعه علمی و فناوری کشور را در سطوح ملی و بین المللی پشتیبانی کند.

همچنین بهره مندی از نتایج مطالعات آینده پژوهی، سیاست پژوهی، آینده نگاری و سیاست گذاری در کشور و انجام پژوهشهای موردی در حوزه های توسعه نظام مند علم، فناوری و نوآوری در دستور کار این دفتر قرار دارد.

طراحی و تبیین شاخصهای بومی اندازه گیری عملکرد نظام ملی علم و فناوری در کنار تبیین و ترویج مفاهیم و اصول مورد نیاز توسعه علمی کشور از دیگر وظایف مهم دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.

دکتر مهدی فاتح راد به تازگی طی حکمی از سوی دکتر واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان سرپرست این دفتر منصوب شده است.