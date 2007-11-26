دولت اصراری بر احداث منوریل در تهران ندارد

مهندس مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق تصریح کرد: احداث منوریل تنها در تهران دچار جوسازی شده و بسیاری از شهرها مشتاق استفاده از منوریل هستند و اگر اعضای شورا و شهرداری تهران فکر می کنند می توانند بدون منوریل جوابگوی نیازها باشند خود مسئولند.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور همچنین در مورد سرنوشت طرح آزمایشی منوریل در میدان صادقیه خاطرنشان کرد : انتقادات وارده به این طرح به علت آنکه اجرای آن متوقف شده است وارد نیست چراکه با تغییر مدیریت در شهرداری اجازه ندادند تا تکمیل گردد.

وی با اشاره به مصوبات شورای عالی ترافیک در مورد احداث منوریل و نبود مصوبه شورای شهر در این خصوص افزود : شورای شهر چارچوبی دارد و تصویب این موارد از وظایف شورای عالی ترافیک است ضمن آنکه دولت به این نتیجه رسیده که منوریل را در کلانشهرهای دیگر کشور هم احداث کند.

معاون وزیر کشور در ادامه در پاسخ به این سؤال که چرا طرح آزمایشی منوریل صادقیه علیرغم مخالفت شورای عالی ترافیک و تنها با مصوبه شورای شهر اجرا شد، پاسخ روشنی نداد و تصریح کرد : این مسئله را باید از مسئولان مربوطه بپرسید.

مهندس هاشمی تأکید کرد: دولت اصراری در این خصوص ندارد و اگر شورای شهر و شهرداری فکر می کنند تا با امکانات دیگر می توانند جوابگو باشند خود باید پاسخ مردم تهران را بدهند. هرچند نمایندگان شهرداری و رئیس شورای شهر توافقنامه احداث منوریل را امضاء کرده اند و اگر زمانی لازم شد، آنها را منتشر می کنیم.

وی در ادامه افزود: در بهترین شرایط سالی 2 کیلومتر مترو در شهر ساخته ایم و این درحالی است که منوریل باسرعت 10 برابر و هزینه یک سوم مترو و با ظرفیتی مناسب احداث می شود و نمی توان در جایی که نیاز با ظرفیت کمی از جابجایی داریم از وسیله ای با ظرفیت زیاد استفاده کنیم چراکه هزینه های زیادی خواهد داشت.

معاون امور عمرانی وزیر کشور درباره قول شهردار برای ساخت سالانه 20 کیلومتر مترو درصورت اختصاص اعتبارات لازم و مورد نیاز مترو جهت توسعه خطوط به اعتبارات مصوب دولتی یادآور شد: این مسئله قابل بحث است و مربوط به امروز و دیروزو نیست و در سالیان گذشته نیز همین گونه بوده و آیا در سالهای گذشته هم دولتی وجود داشته که اصرار به احداث منوریل داشته و اعتبار مترو را نداده است و در دولت فعلی بیش از هر زمان دیگری به مترو کمک شده است.