یوونتوس با 5 گل کالیاری را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس موفق شد در دیدار مقابل پالرمو که در تورین برگزار شد با نتیجه 5 بر صفر مقابل حریف خود به برتری برسد و به رده دوم جدول رده بندی سری آ صعود کند. برای راه راه پوشان در این دیدار دیوید ترزگه (29)، یاکینتا(41)، دل پیه رو(71 و 90-پنالتی) و مارچیونی(75) گلزنی کردند.

نکته جالب توجه در این دیدار درخشش فوق العاده الساندرو دل پیه رو بود که در 25 دقیقه پایانی این دیدار وارد میدان شد و دو گل و یک پاس گل حاصل حضور او در این مدت زمان اندک بود.

جدول رده بندی:

1-اینتر میلان 28 امتیار( یک بازی کمتر)

2- یوونتوس 25 امتیاز

3- رم 25 امتیاز( یک بازی کمتر)

4- اودینزه 25 امتیاز

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18- امپولی 10 امتیاز

19- سیه نا 9 امتیاز

20- کالیاری 9 امتیاز(یک بازی کمتر)