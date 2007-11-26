  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ آذر ۱۳۸۶، ۹:۴۱

هفته سیزدهم رقابت های سری آ ؛

یوونتوس با 5 گل کالیاری را درهم کوبید

یوونتوس با 5 گل کالیاری را درهم کوبید

تیم فوتبال یوونتوس دیشب در آخرین دیدار باقیمانده از هفته سیزدهم رقابت های سری آ موفق شد با 5 گل مقابل کالیاری به برتری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس موفق شد در دیدار مقابل پالرمو که در تورین برگزار شد با نتیجه 5 بر صفر مقابل حریف خود به برتری برسد و به رده دوم جدول رده بندی سری آ صعود کند. برای راه راه پوشان در این دیدار دیوید ترزگه (29)، یاکینتا(41)، دل پیه رو(71 و 90-پنالتی) و مارچیونی(75) گلزنی کردند.

نکته جالب توجه در این دیدار درخشش فوق العاده الساندرو دل پیه رو بود که در 25 دقیقه پایانی این دیدار وارد میدان شد و دو گل و یک پاس گل حاصل حضور او در این مدت زمان اندک بود.

جدول رده بندی:
1-اینتر میلان 28 امتیار( یک بازی کمتر)
2- یوونتوس 25 امتیاز
3- رم 25 امتیاز( یک بازی کمتر)
4- اودینزه 25 امتیاز
.....................................
18- امپولی 10 امتیاز
19- سیه نا 9 امتیاز
20- کالیاری 9 امتیاز(یک بازی کمتر)

کد مطلب 593340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها