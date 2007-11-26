دیدار رایس با رؤسای هیئتهای مذاکره کننده فلسطینی و اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دیدار با هدف دستیابی به سند مشترک برای تعیین چارچوب سازش، پیش از برگزاری کنفرانس آناپولیس انجام شد.

در صورت دستیابی طرفهای اسرائیلی و فلسطینی به توافق در مورد سند مشترک، این سند روز سه شنبه در کنفرانس آناپولیس مطرح خواهد شد. در غیر این صورت هر کدام از طرفهای فلسطینی و اسرائیلی بیانیه ویژه خود را قرائت خواهند کرد.

لازم به ذکر است که هیئتهای مذاکره کننده فلسطینی و اسرائیلی در نشستهای خود در ماههای اخیر به توافقی در مورد قضایای اصلی مورد مناقشه صلح همچون قدس، آوارگان فلسطینی و ترسیم مرزهای نهایی دست نیافته اند.

کنفرانس آناپولیس در تاریخ 27 نوامبر برگزار و به مدت سه روز به طول خواهد انجامید.

این کنفرانس در حالی برگزار خواهد شد که بسیاری از شخصیتها و کارشناسان سیاسی به فرصتهای موفقیت کنفرانس آناپولیس ابراز تردیده کرده و گفته اند که این کنفرانس برای ملت فلسطین ارمغانی نخواهد داشت و به زیان مسئله فلسطین و تنها به سود آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود و آخرین نظرسنجی ها نیز از مخالفت اکثریت ملت فلسطین با برگزاری چنین کنفرانسهایی حکایت می کند.