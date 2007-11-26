فاطمه راکعی بار دیگر دبیرکل جمعیت زنان نواندیش مسلمان شد

فاطمه راکعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، گفت: عصر یکشنبه اولین جلسه شورای مرکزی جمعیت زنان نواندیش مسلمان تشکیل شد و بنده و دکتر سهیلا صلاحی مقدم به اتفاق آراء به عنوان دبیرکل و معاون دبیرکل انتخاب شدیم.

دبیرکل جمعیت زنان نواندیش مسلمان با اشاره به دیگر مصوبات اولین جلسه شورای مرکزی این تشکل، گفت: در این جلسه پیشنهاد شد که هر کدام از اعضای شورای مرکزی حزب علاوه بر وظایفی که در کمیته های تخصصی جمعیت دارند، مسئولیت تغذیه علمی سایت جمعیت را نیز برعهده بگیرند.

راکعی با بیان اینکه اعضای جمعیت زنان نواندیش مسلمان هر کدام دارای تخصص هایی در رشته های مختلف علوم قرآنی، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، تربیت بدنی و بهداشت دارند، گفت: سایت حزب همچنین با همه متخصصان و اهالی قلم کشور نیز در ارتباط است.

به گفته وی، دستور جلسه آتی جمعیت زنان نواندیش مسلمان تشکیل کمیته های این تشکل و تعیین روسای آن است.