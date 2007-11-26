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۵ آذر ۱۳۸۶، ۹:۳۸

جاور در گفتگو با مهر :

مداحان واجد شرایط سراسر کشور تا پایان امسال بیمه می‌شوند

مداحان واجد شرایط سراسر کشور تا پایان امسال بیمه می‌شوند

مدیر عامل بنیاد دعبل با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن مداحان سراسر کشور از سوی بنیاد دعبل، گفت: در این راستا مداحان مورد ارزیابی قرار می گیرند و آن دسته که دارای شرایط لازم و قابلیتهای ویژه باشند، تحت پوشش بنیاد دعبل قرار گرفته و بیمه می‌شوند.

مسعود جاور مدیر عامل بنیاد دعبل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیمه جامع مداحان با قرارداد تأمین اجتماعی 1 سال و 5 ماه است که در سراسر کشور آغاز شده، اظهار داشت: اینک 18 استان در سراسر کشور تحت پوشش بنیاد دعبل قرار گرفته اند که 1 هزار و 400 نفر نیز بیمه شده اند.

وی با تأکید بر اینکه مداحان باید مورد وثوق 5 نفر در شورای مرکزی و 18 نفر در شورای دیگر قرار گیرند، تصریح کرد: این گروه از مداحان با شاخصهای مختلف ارزیابی شده و پس از اینکه قبول شدند، بیمه می شوند.

مدیر عامل بنیاد دعبل شهرت مداح را در استان خود حائز اهمیت خواند و یادآور شد: شورای مرکزی استان شاعران و مداحانی را که می شناسد، به بنیاد دعبل معرفی می کند و اگر هم کسانی باشند و آنها را نشناسند، طی یک دوره 2 ساعته در شرایط و زمانهای مختلف ارزیابی شده و پس از قبولی معرفی می شوند.

وی گفت: تا پایان امسال همه مداحانی که در ارزیابی ها قبول و شرایط لازم را داشته باشند، بیمه می شوند. به طور مثال اگر یک استان دارای 100 مداح بود، از این تعداد 60 نفر قابلیتها و شرایط لازم را داشتند، تا پایان سال بیمه خواهند شد.

جاور در ادامه برخی از شرایط مداحی را احترام به قانون، تقوا و پرهیزکاری، تعهد کافی، نظم و انظباط اعلام کرد و افزود: آشنایی با سرگذشت انبیا و بزرگان دین، آشنایی با وضعیت جغرافیایی آنها، روخوانی و روانخوانی قرآن، آشنایی با ادبیات فارسی، برخورداری از ظاهر مناسب، داشتن حداقل 5 سال سابقه، کارت پایان خدمت و توانایی اداره جلسه از جمله شرایطی است که مداح باید داشته باشد تا بیمه شود.

کد مطلب 593343

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