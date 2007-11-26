مسعود جاور مدیر عامل بنیاد دعبل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیمه جامع مداحان با قرارداد تأمین اجتماعی 1 سال و 5 ماه است که در سراسر کشور آغاز شده، اظهار داشت: اینک 18 استان در سراسر کشور تحت پوشش بنیاد دعبل قرار گرفته اند که 1 هزار و 400 نفر نیز بیمه شده اند.

وی با تأکید بر اینکه مداحان باید مورد وثوق 5 نفر در شورای مرکزی و 18 نفر در شورای دیگر قرار گیرند، تصریح کرد: این گروه از مداحان با شاخصهای مختلف ارزیابی شده و پس از اینکه قبول شدند، بیمه می شوند.

مدیر عامل بنیاد دعبل شهرت مداح را در استان خود حائز اهمیت خواند و یادآور شد: شورای مرکزی استان شاعران و مداحانی را که می شناسد، به بنیاد دعبل معرفی می کند و اگر هم کسانی باشند و آنها را نشناسند، طی یک دوره 2 ساعته در شرایط و زمانهای مختلف ارزیابی شده و پس از قبولی معرفی می شوند.

وی گفت: تا پایان امسال همه مداحانی که در ارزیابی ها قبول و شرایط لازم را داشته باشند، بیمه می شوند. به طور مثال اگر یک استان دارای 100 مداح بود، از این تعداد 60 نفر قابلیتها و شرایط لازم را داشتند، تا پایان سال بیمه خواهند شد.

جاور در ادامه برخی از شرایط مداحی را احترام به قانون، تقوا و پرهیزکاری، تعهد کافی، نظم و انظباط اعلام کرد و افزود: آشنایی با سرگذشت انبیا و بزرگان دین، آشنایی با وضعیت جغرافیایی آنها، روخوانی و روانخوانی قرآن، آشنایی با ادبیات فارسی، برخورداری از ظاهر مناسب، داشتن حداقل 5 سال سابقه، کارت پایان خدمت و توانایی اداره جلسه از جمله شرایطی است که مداح باید داشته باشد تا بیمه شود.