جزئیات ثبت نام در آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی به صورت اینترنتی و از تاریخ 25 آذرماه آغاز می شود و تا 20 دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

داوطلبان باید با مراجعه به سایت و تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام طبق قوانین و مقررات موجود و مطابق مندرجات راهنمای پذیرش دستیار نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

واجدین شرایط شرکت در آزمون برای پذیرش دستیار

1- تایید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، 2- داشتن مدرک یا گواهینامه فارغ التحصیلی در رشته دکترای پزشکی عمومی و 3-اتمام خدمات قانونی و یا معافیت از طرح از جمله این شرایط است.

تبصره 1 : اتمام خدمات قانونی ( خدمت نظام وظیفه عمومی، طرح نیروی انسانی، پیام آوران بهداشت) تا تاریخ 31 شهریورماه سال 87

تبصره 2 : فراغت از تحصیل افرادی که از انجام خدمات قانونی معاف می باشند تا پایان شهریور ماه 1387

تبصره 3 : مشمولین آیین نامه اجرای موضوع 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی

تبصره 4 : در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 10 قانون تسهیل ازدواج جوانان کلیه دانشجویان پزشکی عمومی متاهل (اعم از خانم و آقا) که حداقل تا تاریخ 29 اسفند ماه سال جاری مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال آینده فارغ التحصیل می شوند و نیز کلیه فارغ التحصیلان پزشکی عمومی از تاریخ 20 دی ماه سال 85 تا 20 دی ماه سال 86 ، قبل از شروع به خدمت نظام وظیفه و نیز خدمات لایحه طرح نیروی انسانی مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره سی و پنجم هستند.

کلیه مشمولین این قانون (اعم از دانشجو و یا فارغ التحصیل ) صرفا مجاز به یک بار شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی با استفاده از مقررات فوق الذکر خواهند بود.

تبصره 5 : یک درصد رتبه اول، یک درصد رتبه دوم (صدک 98 تا 99) و یک درصد رتبه سوم ( صدک 97 تا 98 ) دانشگاه های علوم پزشکی می توانند قبل از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند.

4- داوطلبین استفاده از ظرفیت مازاد دستیاری برای مناطق محروم موضوع 5 نشست 65 شورای آموزش پزشکی و تخصصی

5- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان ( به غیر از مصادیق تبصره 4 و 5 )

تبصره: کلمه معافی به مفهوم معافیت دایم است و داوطلبان دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت با مسئولیت خود می توانند در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند. بدیهی است در صورت فرا خوانده شدن به انجام خدمت نظام وظیفه، این وزارتخانه هیچ گونه تعهدی برای ترخیص آنان به عهده نخواهد داشت و طبق مقررات با این گونه افراد برخورد خواهد شد.

6- عدم اشتغال به تحصیل داوطلب در هر کدام از رشته های تخصصی پزشکی، Ph.D و کارشناسی ارشد و همچنین نداشتن مدرک تخصصی پزشکی

تبصره: پذیرفته شدگان آزمون سی و چهارمین دوره پذیرش دستیار چنانچه به علتی غیر از بیماری و یا نقص عضو موثر حرفه ای ( مطابق ضوابط و مقررات تعیین نقص عضو موثر حرفه ای) پس از اعلام نتایج انصراف داده اند مجاز به شرکت در این دوره از آزمون نخواهند بود.

7- نداشتن نقص عضو موثر حرفه ای بر حسب رشته ( بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون)

8- تا تعیین حداکثر سن مجاز ورود به دوره های دستیاری از طرف مراجع ذیصلاح، در این دوره محدودیت سنی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز:

1- یک قطعه عکس 3 در 4 ( 200 * 300 یا 300*400 با فرمت jpg و حداکثر سایز 70kb)

2- پرداخت فیش بانکی بر اساس دستورالعمل آزمون مربوطه

3- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام (به صورت اینترنتی)

به گزارش مهر، داوطلبان جهت ثبت نام و دریافت راهنمای آزمون پذیرش دستیار از ساعت 9 صبح روز 25 آذرماه به آدرس اینترنتی http://dme.hbi.ir/sanjesh مراجعه کنند.