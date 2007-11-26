الغرافه بدون شکست پیش می رود / العربی با شکوری باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطرشب گذشته با برگزاری 3 بازی به اتمام رسید که طی آن تیم های السد، الغرافه و السیلیا مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

الغرافه صدرنشین در یک بازی برتر با نتیجه 3 بریک مقابل میزبان خود ام صلال به پیروزی دست یافت. برای الغرافه در این بازی یونس محمود (5)، فوزی بشیر(50) و انس مبارک (56) گلزنی کردند و تنها گل ام صلال را نیز فابیو سوزا در دقیقه 83 به ثمر رساند. با این پیروزی الغرافه کماکان بدون شکست و با 28 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر است.

دیشب همچنین تیم فوتبال العربی در خانه السیلیا متحمل شکست 2 برصفر شد. گل های السیلیا را در این بازی عبدالله سیسه و وحید محمد به ثمر رساندند. العربی درحالی این شکست را پذیرا شد که هادی شکوری را 90 دقیقه در ترکیب خود داشت.

السد دیگر تیم پیروز بازی های شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ قطر بود، این تیم در خانه الخور به برتری 3 بریک دست یافت تا کماکان نزدیک ترین تعقیب کننده تیم فوتبال الغرافه در صدر جدول رده بندی باشد.

* نتایج دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است:

الوکره 3 - القطر 2

الشمال صفر- الریان 3

الخور یک - السد 3

السیلیا 2 - العربی صفر

ام صلال یک - الغرافه 3

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 28 امتیاز

2- السد 19 امتیاز

3- الوکره 15 امتیاز

4- السیلیا 13 امتیاز

5- العربی 12 امتیاز- تفاضل گل 2-

6- القطر 12 امتیاز- تفاضل گل 4-

7- الشمال 11 امتیاز- تفاضل گل 1-

8- الریان 11 امتیاز- تفاضل گل 2-

9- ام صلال 11 امتیاز- تفاضل گل 3-

10- الخور 5 امتیاز