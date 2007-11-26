تلاش جامعه اسلامی مهندسین برای جذب غیرمهندسین

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شب گذشته جامعه اسلامی مهندسین که به ریاست باهنر دبیرکل این تشکل برگزار شد، ضمن پرداختن به مسائل تشکیلاتی و داخلی جامعه اسلامی مهندسین راهکارهای تحقق کامل چشم انداز 20 ساله این تشکل سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس، جامعه اسلامی مهندسین بر تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله اش مصمم است و تلاش می کند تا موانع عضویت غیرمهندسین را در این تشکل سیاسی برطرف کند.

جامعه اسلامی مهندسین در همین زمینه رایزنی هایی را نیز با مسئولان اداره سیاسی وزارت کشور برای توجه به احزاب داشته و اداره سیاسی وزارت کشور نیز نشست های مشترکی را با سایر احزاب داشته است.

همچنین این تشکل سیاسی در جلسه شب گذشته خود تاکید کرد که حزب مهمترین و مناسب ترین بستر برای پرورش نخبگان است و تلاش می کند تا نقش موثری را در پرورش مدیران کارآمد و با تجربه و برآمده از سلسله مراتب حزبی ایفاء کند.