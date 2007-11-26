به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور کبگانیان روز گذشته در مراسم معارفه رئیس جدید مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت : تنها راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز حمایت همه جانبه از مقوله پژوهش و فناوری است. نمودار امیدواری ما عنایات مقام معظم رهبری است که در اکثر سخنرانیهای خود و حتی در جلسات خصوصی نیز بر توسعه روز افزون علم و فناوری تأکید دارند و قانون اهداف، وظایف و ساختار وزارت علوم از زمان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به صراحت مسئولیت این امر مهم در کل کشور را بر عهده این وزارتخانه نهاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پژوهشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور را از مراکز عمده تولید علم و فناوری ذکر کرد و گفت: تفاوت پژوهشگاهها با دانشگاهها در هدف ‌گرا و مأموریت‌ گرا بودن آنها است.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: اکنون کشور ما در سطح منطقه و جهان شناخته شده است و مسائل جدیدی را برای جهانیان مطرح می‌ کند. همچنین مراکز علمی معتبر جهان بر پژوهشها و مطالعات محققان کشورمان در مسائل مختلف با دقت و علاقه توجه می ‌کنند.

دکتر کبگانیان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مهندسی فرهنگی، تحول در نظام آموزشی کشور و تدوین نقشه جامع علمی کشور که در جمع پژوهشگران و نخبگان ایراد شده است، گفت : رهبر معظم انقلاب به طور تمام عیار پشتیبان محققان است اما ما هنوز نتوانسته ‌ایم به طور کامل از این حمایت بهره لازم را ببریم.

وی همچنین با اعتقاد به ارتباط تنگاتنگ و همه جانبه پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی با معاونت پژوهشی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی و تولید علم و فناوری در سطح کشور در خصوص ادغام شوراها اظهار داشت: بزرگترین مزیت ادغام شوراها در سطح کشور این بود که همه پژوهشهای مهم کشور به نوعی زیر نظر وزارت علوم بررسی می‌شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: ما می‌خواهیم سیستم آموزشی و پژوهشی کشور به نحوی باشد که نخبگان کشور همه از رشته‌های علوم انسانی همچون جامعه شناسی و جمعیت شناسی باشند و در این راستا نیز با هماهنگی وزیر علوم در پی تقویت بدنه پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی حوزه و دانشگاه در زمینه علوم انسانی هستیم و به تازگی با توصیه مقام معظم رهبری تفرق آرایی که بعضاً در گذشته در این زمینه وجود داشت از بین رفته و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از این موضوع حمایت می‌ کند تا بدنه علوم انسانی کشور که مظلوم واقع شده است تقویت شود.

دکتر اردشیر انتظاری- رئیس جدید مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه نیز در این مراسم گفت: سعی خواهیم کرد علاوه بر فعالیت در بخش جمعیت شناسی سایر حوزه ‌های علوم اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهیم و در دو بعد آماری و علمی جمعیتی حضور فعال خود در سطح بین‌المللی را تقویت کنیم.

وی همچنین به تقویت فضای آکادمیک این مرکز و توجه جدی به مأموریت های ارسالی از طرف مقام معظم رهبری و وزارت علوم تأکید کرد.

به گزارش مهر، انتظاری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. ریاست قبلی سازمان به عهده دکتر هوشنگ مهریار بوده که پس از بازنشستگی وی دکتر انتظاری این مسئولیت را عهده‌دار شد.

در مراسم معارفه رئیس جدید مرکز دکتر منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزیر علوم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر آیت اللهی مشاور وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت و احوال کشور و جمعی از مدیران پژوهشی وزارت علوم حضور داشتند.