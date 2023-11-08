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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

نماینده ولی فقیه در مازندران اعلام کرد؛

ضرورت افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دیوان عدالت اداری

ضرورت افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دیوان عدالت اداری

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران بر ضرورت افزایش رضایتمندی مردم و جهاد تبیین از سوی دیوان عدالت اداری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور، اظهار کرد: اینکه استان مازندران نسبت به استان‌های هم‌تراز شرایط مثبت‌تری دارد مایه خوشحالی است‌.

آیت الله محمدی لائینی تاکید کرد: اصل عدالت دیوان اداری درست و لازم است اما کمبود قضات و یا کم و کسری‌های دیگر جایز نیست و باید در این بخش و حضور نیروهای شایسته غنی باشیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: مدیران به‌گونه‌ای کار کنند که زمینه‌های شکایت و اعتراض کم شود و جهاد تبیین در این راستا لازم است وگرنه همین استان کم آسیب تبدیل به پرآسیب می‌شود.

امام جمعه ساری ضمن اظهار امیدواری از برداشتن گام‌های محکم‌تری توسط دیوان در احقاق حق و جلب رضایت مردم و خداوند بیان کرد: یک حکم به حق، منفعتش برای جامعه بسیار زیاد و یک حکم نا حق نیز ضررش از بسیاری از مسائل بیشتر است.

این مسئول با بیان اینکه کم‌مراجعه کردن را همیشه به حساب کم آسیبی نباید گذاشت، بلکه گاهی ناشی از کم اطلاعاتی است، از این حضور و سفر رئیس دیوان اداری کشور به مازندران تقدیر و تشکر و برای پیروزی مردم غزه و نابودی ظالمان حاکم در منطقه صهیونیست‌های جنایت‌گر دعا کرد.

کد مطلب 5933617

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