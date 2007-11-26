دکتر جواد الله وردی، جراح و متخصص بیماریهای قلبی و عروقی در گفتگو با خبرنگار مهر، به سن بیماران قلبی و عروقی در کشور اشاره کرد و افزود: ادامه چنین روندی باعث خواهد شد که بزودی با بحران در کاهش سن بیماران قلبی مواجه شویم.

وی با عنوان این مطلب که بیماریهای قلبی و عروقی فرد را در سن باروری اقتصادی معلول می کند، ادامه داد: بیماری قلبی علاوه بر معلول ساختن جسم، فرد را دچار افسردگی ساخته و باعث می شود این قبیل بیماران همواره روحیات به هم ریخته ای داشته باشند.

الله وردی با اشاره به اهمیت مقوله بازتوانی و نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران قلبی، گفت: مبحث بازتوانی در کشور هنوز نتوانسته جایگاهی در بین سایر رشته های پزشکی داشته باشد و همین مسئله بر تشدید مشکلات بیماران قلبی دامن زده است.

این جراح و متخصص بیماریهای قلبی و عروقی، از غفلت از مقوله بازتوانی در امر درمان بیماران قلبی در کشور، به عنوان یک خسارت یاد کرد و افزود: امروزه از جراحی عروق کرونر قلب، به عنوان یک بیماری فرسایشی یاد می شود که بازتوانی فرد بیمار می تواند در کاهش این وضعیت موثر باشد.

وی از جراحی، دارو درمانی و پیشگیری و بازتوانی به عنوان روشهای درمانی متداول در دنیا برای بیماران قلبی نام برد و در عین حال تصریح کرد: تحقیقات نشان می دهد که پیشگیری و بازتوانی، تاثیر بیشتری در بهبود بیماران داشته است.