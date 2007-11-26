گزارش البرادعی پاسخی روشن به شک و شبهه ها درباره برنامه هسته ای ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهرمتکی درگفتگو با روزنامه الانباء کویت در پاسخ به پرسشی درباره گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: روندی که آژانس درپیش گرفته است، روندی سازنده است. چارچوب جدید همکاری های ما با آژانس بین المللی مورد توافق همگان است و ما متعهد به آن هستیم. بنابراین اگر آژانس پرسشی دارد به ما منعکس کند.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: البرادعی در گزارش خود در6 مورد براین مسئله تاکید کرد که آنچه آژانس از طریق بررسی های خود به آن دست یافته است با آنچه که ایران ارائه داده است، تطابق دارد. بنابراین آژانس پاسخ پرسش های خود را به ویژه درباره پلوتونیوم و سانتریفیوژهای p1 و p2 دریافت کرد.

متکی تاکید کرد: به طور کلی کشورها و صاحبنظران دیدگاه مثبتی درباره گزارش البرادعی اظهارنمودند اما درعین حال بعضی ها خواستار برکناری البرادعی از مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند که این موضعگیری از سوی شورای حکام محکوم شد.

وزیرامورخارجه ایران تصریح کرد: من معتقدم که این گزارش آژانس، پاسخی روشن به همه شک و تردیدهایی بود که بعضی ها درباره برنامه هسته ای ایران مطرح کردند به طوری که همه ابهامات را رفع کرد.

منوچهرمتکی درباره اینکه پاسخ ایران به پیشنهاد سوئیس برای میزبانی از شرکت های چندملیتی به منظور فراهم کردن زمینه هایی برای فعالیت هسته ای و همچنین پیشنهاد عربستان برای ایجاد کنسرسیوم مشترکی برای غنی سازی اورانیوم چه است؟ تصریح کرد: ما با هرپیشنهاد قانونی تعامل خوبی خواهیم داشت چراکه فعالیت های هسته ای ما منطبق با موازین و معیارهای بین المللی است و هرفعالیت قانونی را نمی توان متوقف کرد و درمقابل از هر پیشنهاد سازنده استقبال می کنیم.

وی افزود: موضوع توقف غنی سازی غیرقابل قبول است چرا که قانونی نیست و فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران همانطوری که گفتیم ادامه دارد و درعین حال ما آماده مشارکت درهرفعالیت مشابهی دردیگر کشورها درچارچوب قوانین آژانس هستیم. ما تجربه هایی داریم که این کشورها می توانند از آن استفاده کنند.