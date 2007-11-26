طالبانی خواستار خروج عراق از تحت بند هفت منشور سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، دفتر ریاست جمهوری عراق دراین رابطه در بیانیه ای تصریح کرد: طالبانی در این دیدار اظهار داشت که نشانه های مثبتی وجود دارد که بیانگر ترمیم دولت وحدت ملی در عراق است.

وی به این نشانه ها اشاره ای نکرد.

تحولات سیاسی عراق، اقدامات لازم برای تحریک و به جریان انداختن روند سیاسی و موفقیت برنامه های آشتی ملی و مشارکت دادن تمامی احزاب سیاسی عراق در اداره کشور از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار بررسی شد.

میستورا نیز دراین دیدار بر حمایت سازمان ملل از روند سیاسی در عراق و تلاش آن برای ایجاد راه حلهایی برای مقابله با چالشهای سیاسی این کشور تاکید کرد.

لازم به ذکراست که "نوری المالکی" نخست وزیر عراق نیز هفته گذشته در دیدار با میستورا خواستار خروج عراق از تحت بند هفت منشور سازمان ملل متحد شده بود.

قطعنامه 678 شورای امنیت سازمان ملل متحد درسال 1990 میلادی اجازه استفاده از زور برای خارج کردن عراق از کویت را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد داد.