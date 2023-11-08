به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سکوت و بیعملی سازمانهای بینالمللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه را موجب بیاعتباری بیشتر این سازمانها نزد ملتهای جهان دانست و تصریح کرد: این مسئله علاوه بر تأثر و تأسف فراوان، گواهی بر مطالبه برحق مردم جهان برای جایگزینی یک نظم عادلانه به جای ساختار ظالمانه کنونی محسوب میشود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اظهارات یکی از مقامات رسمی رژیم صهیونیستی درباره استفاده از بمب اتم علیه مردم بیگناه و بیدفاع غزه اظهار داشت: امروز حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران در خطرناک دانستن وجود این رژیم تروریست برای جامعه بشری و ضرورت مقابله با آن و دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین بر همگان اثبات شده است.
دکتر رئیسی در ادامه این جلسه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، با بیان اینکه دولت مسئول اجرای این سیاستها، البته با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههاست، گفت: طبق دستوری که امروز صادر کردم، همه دستگاههای مرتبط در مرکز و نیز استانهای ساحلی باید در مدت سه ماه پیشنهادات خود برای تدوین برنامههای اجرایی این سیاستهای کلی را ارائه کنند تا کار بررسی و تصویب آنها در دولت و مجلس نیز در مدت ۶ ماهه تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب به سرانجام برسد.
رئیس جمهور در بخش بعدی سخنانش با اشاره به اهمیت توجه به موضوع کیفیت در تصمیمات و برنامهها، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت، توجه به جامعیت تصمیمات و به موقع انجام دادن امور، انتظار عمومی از دولت مردمی است.
دکتر رئیسی همچنین به موضوع جمعیت به عنوان یکی از مسائل قابل توجه در برنامهریزیها اشاره کرد و گفت: در زمینه برنامه جوانسازی جمعیت ضروری است همه دستگاهها تکالیف خود را به درستی انجام دهند.
در ابتدای جلسه امروز دکتر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از احکام و جداول کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه کرد.
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