جوانان بیشترین قربانیان اعتیاد در کشور هستند

دکتر سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اغلب کشورهای دنیا حل معضلات مرتبط با جوانان مورد توجه ویژه قرار دارد، اما در کشور تاکنون توجه ای به حل مشکلات این قشر نشده است و این امر باعث تشدید معضلات قشر جوان در شرایط حاضر شده است.

رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران، بیکاری ، بالا رفتن سن ازدواج و اعتیاد را بیشترین معضلاتی عنوان کرد که جوانان کشور با آن مواجه هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش سن ازدواج مواجه هستیم به گونه ای که اغلب قشر جوان به دلیل عدم امکانات لازم قادر به تشکیل خانواده نیستند و از سوی دیگر شاهد افزایش طلاق در میان جوانان هستیم به گونه ای که درصد بالایی از آنان در سالهای ابتدایی به خصوص در دو سال ابتدایی زندگی تصمیم به جدایی می گیرند.

رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران گفت: در سطح دنیا بالاترین نسبت جوانان را داریم و نمی توانیم توقع داشته باشیم که این تعداد کثیر از مسائل و معضلات اجتماعی که سایر ملت ها نیز با آن درگیر هستند به دور باشند. اما ایجاب می کند همچون دیگر کشورها به دنبال حل اساسی معضلات باشیم.

وی خاطر نشان کرد: برخورداری از بیشترین تعداد جوانان در میان سایر کشورها یک فرصت تلقی می شود و باید از آن برای پیشرفت کشور استفاده نمود اما باید توجه داشت که این امر منوط به رفع چالش های قشر جوان است.