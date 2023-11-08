به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور امروز چهارشنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۲) در آئین تجلیل از فرماندهان تحریم شده فراجا گفت: همان‌هایی که در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه سکوت یا حمایت کرده‌اند، فرماندهان ما را تحریک می‌کنند، چرا که با برهم زنندگان امنیت مردم برخورد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه فراجا در صف اول دفاع از امنیت مردم است، افزود: دشمن، فراجا را تنها به دلیل اینکه در مقابل جنگ ترکیبی آنها ایستاد و با اغتشاشگران مقابله کرد، تحریم کرد.

وزیر کشور اظهار داشت: همان‌هایی که در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه سکوت یا حمایت کرده‌اند، فرماندهان ما را تحریک می‌کنند، چرا که با برهم زنندگان امنیت مردم برخورد کرده‌اند.

وی با اشاره به تهدید رسمی رژیم صهیونیستی به استفاده از تسلیحات اتمی در جنگ با غزه، یادآور شد: مدعیان غربی این مساله کاملاً ضد بشری را محکوم نکردند و وانمود کردند چیزی گفته نشده است.

وزیر کشور ادامه داد: همان‌هایی که علیه مردم بی گناه، مرگبارترین سلاح‌ها را به کار می‌گیرند که امروزه شاهد کشته شدن بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی در غزه هستیم، فرزندان ایران اسلامی را مورد تحریم قرار می‌دهند.

وحیدی خاطرنشان کرد: بدترین دشمنان خدا علیه دوستان خدا که می‌خواهند از نظام جمهوری اسلامی دفاع کنند، اعمال تحریم می‌کنند و دستگاه انتظامی کشور که امروز یکی پس از دیگری تحریم شده‌اند، از جمله آنها است.

وی تصریح کرد: ماجرای تحریم این است که می‌خواهند مانع از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران شوند و مضحک است که می‌گویند حق ندارید از خود دفاع کنید.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه فضاحت در تصمیم‌گیری جریان مسلط بر غرب باید به گوش جهان برسد، اظهار کرد: در موضوع غزه می‌بینیم که رسانه‌های غربی با حجم زیادی کار کردند تا صدای مظلومیت مردم مقاوم غزه به گوش کسی نرسد، اما شکست خوردند.

وحیدی اضافه کرد: دست تک تک افرادی را که در دفاع از امنیت کشور، برقراری نظم و انضباط و ایجاد ظرفیت‌های لازم برای توانمندسازی کشور فعالیت کرده‌اند را می‌بوسیم و به آنها افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به آیه شریفه قرآن که پیروزی مستضعفان را وعده داده است، اظهار کرد: آنچه در غزه رخ می‌دهد، تحول اساسی و بنیادین است که از طرفی شکفتگی و معجزه مقاومت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر خباثت دشمن را برملا می‌سازد.

وزیر کشور افزود: آن خنجر آلوده و کینه‌های نهفته در دل دشمن که بر سر مردم غزه فرود می‌آید، باطن پلید تمدن غرب را به نمایش گذاشته است و نشان می‌دهد که روی دیگر چهره فناوری و پیشرفت غرب، شیطان اکبر بودن آن است.