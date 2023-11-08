۲۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری ایلام هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سد زاهدین چشمه خاور ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در اداره کل راهداری فقر نیرو وجود دارد و با وجود فقر نیرو این اداره کل توانسته است بخوبی وظایف خود را انجام دهد.
وی بیان کرد: در اداره کل راهداری ۱۳۲ پست سازمانی خالی وجود دارد و رئیس هر اداره به تنهایی کارهای محوله را انجام میدهد.
وی تصریح کرد: بسیار تلاش شد تا از طریق آزمون تعدادی نیرو «حداقل ۵۰ کارشناس» جذب شود اما تا کنون محقق نشده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام افزود: در طول یک سال و نیم گذشته ۳۰۰ قرارداد در اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای منعقد شده است که از این میزان ۹۰ درصد پیمانها به شرکتهای بومی واگذار شده است.
وی گفت: از سال گذشته تا کنون ۴۷۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.
چشمه خاور تصریح کرد: مبلغ پیمانی که درطول این دو سال انجام شده است میزان ۲ هزار میلیارد تومان است که مستند در ۳۰۰ پروژه وجود دارد.
وی گفت: در مجموع ۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در طول دولت سیزدهم اعتبار و کار در حوزه راهداری استان انجام شده است که ریز این هزینهها وجود دارد.
چشمه خاور اضافه کرد: این اعتبار در حوزه آسفالت، ایمنی، علائم، راههای روستایی و پایانه مرزی هزینه شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام با اشاره به اینکه برای هر کیلومتر خط کشی ۲۵ میلیون تومان هزینه میشود، گفت: بیش از ۷۱ هزار تابلوی راهنمایی و رانندگی در کنار جادهها نصب شده است.
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