یاسر محمدپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: با وجود ارائه پیشنهادهایی متعدد برای توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی استان، متاسفانه دولت در سفر استانی اش هیچ کدام از پیشنهادهای ما را مورد نظر قرار نداد و طرحی در زمینه کتابخانه های عمومی به تصویب نرسید.

وی با اشاره به پیشنهادهایی که در حوزه کتابخانه های عمومی در جلسات هیئت دولت مطرح شده است، افزود: ما پیشنهادهایمان را با توجه به نیازهای خود، هم به استاندار و هم به معاون مالی وزیر ارشاد - که در غیاب وزیر به همراه هیئت دولت به اردبیل آمده بود - ارائه کردیم. پیشنهاد کردیم که در 7 شهرستان استان شامل مشکین شهر، خلخال، نیر، نمین، کوثر، گرمی و اردبیل 7 کتابخانه عمومی هر کدام در زیربنای 2000 متر مربع و اعتباری معادل 800 میلیون تومان ساخته شود که مورد موافقت هیئت دولت قرار نگرفت.

مدیر امور کتابخانه های عمومی اردبیل اضافه کرد: همچنین درخواست کردیم مبلغی در حدود 600 میلیون تومان را به تعمیر و تجهیز این کتابخانه ها اختصاص دهند که این پیشنهاد هم بررسی نشد.

وی گفت: پیشنهاد کردیم برای اجرای پروژه فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی و تشکیل شبکه های الکترونیکی داخلی، محلی، شهرستانی و استانی و ایجاد وب سایت اینترنتی برای این کتابخانه ها، مبلغ 800 میلیون تومان اختصاص پیدا کند که این پیشنهاد هم مورد بررسی قرار نگرفت.

محمدپور افزود: همچنین برای ساخت 6 کتابخانه عمومی در روستاهای استان اعتبار درخواست کردیم که با این مورد هم موافقت نشد.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان اردبیل با اظهار تعجب از تصویب نشدن هیچ کدام از پیشنهادهای مورد اشاره، گفت: با وجود تاکید رهبری بر توسعه فرهنگی کشور و شعارهای دولت در این راستا، برآورده نشدن این نیازهای فرهنگی در کنار اهمیت دادن دولت به طرحهای مربوط به راه سازی و ساخت نیروگاه ها، جای سوال دارد.