انعقاد قرارداد کلان هسته ای بین فرانسه و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" در دومین روز از سفرش به چین ناظر امضای چندین قرارداد کلان در زمینه همکاریهای تجاری از جمله قراردادی درباره ساخت دو نیروگاه اتمی برای چین بین دو کشور بود.

شرکت هسته ای فرانسوی "آروا" امروز اعلام کرد که قراردادی به ارزش هشت میلیارد یورو(9/11 میلیارد دلار) را برای ساخت دو نیروگاه اتمی پیشرفته نسل سوم در جنوب چین پس از ماهها مذاکره نهایی کرده است.

"آن لوورژن" مدیر این شرکت درباره جزئیات این قرارداد به خبرنگاران گفت: این قرارداد یک رکورد در تاریخ صنعت هسته ای غیرنظامی است و تابحال هیچگاه قراردادی با این حجم منعقد نشده است.

انعقاد این قرارداد بین شرکت آروا و چین به دنبال ناکامی این شرکت در انعقاد قرارداد مشابهی در ماه جولای گذشته برای ساخت چهار راکتور هسته ای صورت می گیرد که شرکت آمریکایی وستینگهاوس آن را به دست آورد. ارزش آن قرارداد را رسانه های چینی هشت میلیارد دلار برآورد کرده بودند.

علاوه براین، مقامات شرکت فرانسوی ایرباس نیز که همراه سارکوزی به چین رفته اند، اعلام کردند قراردادی برای فروش 160 فروند هواپیمای مسافربری به ارزش 14 میلیارد و 810 میلیون دلار با چین امضا کردند. این قرارداد شامل 110 فروند هواپیمای A320 و 50 فروند هواپیمای A330 است.

سارکوزی که برای سفری سه روزه یکشنبه وارد چین شده بود، امروز با "هو جین تائو" همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. آنها دیشب نیز در ضیافت شام درباره مسائل مختلف از جمله موضوع هسته ای ایران و حقوق بشر صحبت کردند.

سارکوزی همچنین در جمع صاحبان تجار فرانسوی در پکن سخنرانی کرد و گفت خواستار نقش فعال تر چین در حل موضوع هسته ای ایران شده است.

سفر سارکوزی فردا با دیدار وی از محل بازیهای المپیک 2008 در شهر شانگهای به اتمام می رسد.