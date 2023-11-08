به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای هفته بسیج اظهار کرد: بسیج نام مقدسی است که از زمان انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل پنج آذر ۱۳۵۸ روز بسیج مستضعفین نامگذاری شد.
وی تصریح کرد: در واقع بسیج خلاصه و خاصه اتحاد و اراده مسلمانان است و هفته بسیج فرصتی است برای گرامیداشت جانفشانیها و ایثارگریهای بسیجیان در طول دوره انقلاب اسلامی، خصوصاً در دوران جنگ تحمیلی، جنگ فرهنگی و جنگ نرم.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در جامعه عشایر کسانی هستند که بسیجیوار و بهصورت خودجوش از ابتدای انقلاب خدمت میکنند و این حضور همچنان با بصیرت ادامه دارد.
محمودی اضافه کرد: برنامههای محوری در هفته بسیج شامل دیدار سران و ریشسفیدان طوایف عشایر کل استان با استاندار، بحث اردوهای جهادی در مناطق عشایری بازفت، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری میز خدمت در میعادگاههای نماز جمعه شهرستانها و مرکز استان و راهاندازی نمایشگاه در محل پارک علم و فناوری استان هستند.
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