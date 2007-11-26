سایه حضور ایران در کنفرانس آناپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مونیتور در تحلیلی نوشت: "وقتی که دولت بوش هفته جاری نشستی را برگزار می کند تا بار دیگر به روند صلح خاورمیانه پرداخته شود، حضور میهمانی ناخوانده بر آن سایه خواهد افکند که آن هم ایران است".

"هاوارد لا فرانچی" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: اگر "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در نهایت وارد روند صلحی شده که به مدت هفت سال از آن دوری می کرده، به این دلیل نیست که واقعا فکر می کند اکنون زمان خوبی برای پیشرفت در زمینه صلح است. در مقابل، تحلیلگران می گویند بوش به لزوم بازدارندگی ایران پی برده است. وی همچنین می داند که چطور کشاندن کشورهای میانه روی عرب به پای میز مذاکره با اسرائیل می تواند در جهت آن هدف باشد.

در ادامه این مطلب بدون توجه به روابط خوب ایران و عربستان آمده است که ریاض گفته که در این کنفرانس در صورتی شرکت می کند که مسائل اصلی با هدف ایجاد یک دولت فلسطینی مطرح شود. این امر اتفاق نخواهد افتاد، اما با این وجود ریاض در آن شرکت خواهد کرد تا حد زیادی به این دلیل که سعودیها هر اقدامی را که آمریکا را به منطقه مرتبط می کند و ایران را به چالش می کشاند، مطلوب می دانند.

نویسنده در باره حضور سوریه نیز در این کنفرانس مدعی است : حضور سوریه نشان می دهد که چطور دمشق پس از آنکه خود را همطراز با تهران قرار داده، به دنبال آن است که از خود حمایت کند.

"دیوید ماکوسکی" مدیر پروژه روند صلح خارومیانه در انستیتو سیاست خاور نزدیک واشنگتن گفت:" انتظارات برای نشست آناپولیس کمتر از بحر المیت است." نه " ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل و نه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از موضع قدرت سیاسی داخلی نمی آیند که برای آنها امکان صلح را فراهم کند.

ماکوسکی در ادامه با اذعان به قدرت منطقه ای ایران تصریح کرد: "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا امیدوار است تا از این نشست برای جدایی سوریه از ایران استفاده کند و هدف واقعی آناپولیس خارج کردن مسئله فلسطین از دستان رئیس جمهوری ایران است، اما این طور نیست که همه مطمئن باشند این کنفرانس تاثیر ژئوپلیتیکی مطلوبی داشته باشد، در حالی که برخی هم هشدار می دهد که نتیجه این کنفرانس می تواند مطابق میل تهران باشد.

" دیوید ورمسر" مشاور سابق " دیک چنی" در خاورمیانه گفت: این ( کنفرانس) برای پیروزی ایران آماده می شود. اما برخی در راهبرد رایس برای بازدارندگی ایران از طریق روند صلح احیا شده شکافهایی را می بینند .