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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

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دو محقق ایرانی خارج از کشور برنامه همکاری خود با ایران را اعلام کردند

دو محقق ایرانی خارج از کشور برنامه همکاری خود با ایران را اعلام کردند

کارگروه علمی آموزشی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با دعوت از دو تن از ایرانیان متخصص خارج از کشور برنامه های همکاری علمی این اساتید با ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه علمی آموزشی ایرانیان خارج از کشور با هدف ایجاد تعامل میان متخصصان ایرانی خارج از کشور با اساتید اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاههای خارج از کشور با اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاههای داخل کشور و بهره گیری از توان علمی متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور در زمینه تقویت توان علمی دانشگاهها اقدام به ایجاد زمینه های همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشور کرده است.

این همکاریها از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت از دانشمندان و متخصصان ایرانی مقیم خارج صورت می گیرد.

به همین منظور در حال حاضر از پروفسور وزیری از ایرانیان متخصص آمریکا با زمینه تخصصی Investment و Finance و پروفسور نخعی زاده از ایرانیان متخصص کشور آلمان و فارغ التحصیل دانشگاه کارلسروهه کشور آلمان با زمینه تخصصی داده کاوی، هوش مصنوعی و ... برای همکاری با دانشگاههای ایران دعوت به عمل آمده است.

برنامه های همکاری علمی پرو فسور وزیری در دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی در نیم سال اول تحصیلی1387-1386 به عنوان تدریس در دوره های دکتری است و برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف داده کاوی و کاربرد آن در صنعت و تجارت توسط پروفسور نخعی زاده در دانشگاههای تبریز، سیستان و بلوچستان و دانشگاه شیراز انجام می شود.

کد مطلب 593386

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