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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

فرماندار اصفهان اعلام کرد؛

ثبت نام ۸ نفراز اصفهان برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

ثبت نام ۸ نفراز اصفهان برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

اصفهان-فرماندار اصفهان گفت: تا پایان وقت روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه هشت نفر برای برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای استان اصفهان ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاپایان وقت روز سه شنبه ۱۶ آبانماه تعداد ۸ نفر برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای استان اصفهان ثبت نام کرده‌اند.

وی ادامه داد: ثبت نام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ ادامه خواهد داشت.

فرماندار اصفهان خاطر نشان کرد: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، می‌توانند در روزهای مذکور جمعاً به مدت ۷ روز از ساعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت ۱۸:۰۰ به فرمانداری اصفهان مراجعه کنند.

کد مطلب 5933874

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