ثبت نام ۸ نفراز اصفهان برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاپایان وقت روز سه شنبه ۱۶ آبانماه تعداد ۸ نفر برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای استان اصفهان ثبت نام کرده‌اند.

وی ادامه داد: ثبت نام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ ادامه خواهد داشت.

فرماندار اصفهان خاطر نشان کرد: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، می‌توانند در روزهای مذکور جمعاً به مدت ۷ روز از ساعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت ۱۸:۰۰ به فرمانداری اصفهان مراجعه کنند.