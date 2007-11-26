فخرالسادات محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، گفت: کمیته طرح و برنامه مجمع زنان اصلاح طلب به مسئولیت خانم مولاوردی با تشکیل هسته ای به مسئولیت خانم الهه کولایی و با مشارکت اساتید دانشگاه، کار تدوین برنامه مجمع برای انتخابات مجلس هشتم را آغاز کرده است.

وی با اشاره به دیدارهای مجمع زنان اصلاح طلب با تشکل های فعال در عرصه زنان، گفت: ظرف دو هفته آینده نشستی را با زنان فعال در سازمان های غیر دولتی با موضوع مشارکت اجتماعی زنان برگزار خواهیم کرد و وضعیت کنونی زنان ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب با اشاره به جلسه عصر یکشنبه شورای مرکزی این مجمع، گفت: در این جلسه ابتدا خانم شجاعی گزارشی از برگزاری نشست منطقه ای مجمع زنان اصلاح طلب در استان گلستان و سفر استانی رئیس مجمع به استان خراسان رضوی ارائه کرد.

محتشمی پور افزود: مجمع زنان اصلاح طلب در استان گلستان فعالیت خود را رسماً با سفر نمایندگان مجمع، به این استان آغاز کرد. ضمن اینکه انتخابات شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح طلب در خراسان رضوی نیز با حضور شجاعی برگزار و این مجمع نیز فعالیت خود را آغاز کرد.

وی به دیدار اعضای مجمع زنان اصلاح طلب استان خراسان رضوی با سیدمحمد خاتمی در مشهد، گفت: در این دیدار آقای خاتمی ضمن تأکید بر مشارکت سیاسی زنان اعلام کرد که خود زنان باید موقعیت خود در جامعه را تثبیت کنند.

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب با اعلام فعال شدن دفتر مجمع زنان اصلاح طلب در شیراز و دیگر شهرستان های استان، گفت: زنان اصلاح طلب فارس نشستی را با استاندار سابق فارس برگزار و اعلام کردند که تشکیل مجمع زنان اصلاح طلب امید برای رسیدن به مطالبات زنان در جامعه را ایجاد کرده است.

محتشمی پور با اشاره به دیگر موضوعات جلسه عصر یکشنبه مجمع زنان اصلاح طلب، گفت: در جلسه اخیر تأکید شد که هدف کوتاه مدت مجمع، افزایش حضور کمی و کیفی زنان در انتخابات مجلس هشتم و هدف بلند مدت افزایش مشارکت سیاسی زنان در جامعه و در مقاطع مختلف است.

وی افزود: تأکید اعضای مجمع زنان اصلاح طلب این است که کار مجمع پس از انتخابات مجلس هشتم پایان نخواهد یافت و این تشکل پس از انتخابات نیز به کار خود ادامه خواهد داد. بر این اساس قرار گروهی در مجمع این امر را به طور تخصصی پیگیری کنند.

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب با اشاره به سفرهای استانی این مجمع گفت: سفر به استان های ایلام و کرمانشاه در روز پنج شنبه هفته آینده در دستور کار مجمع زنان اصلاح طلب قرار دارد.

محتشمی پور تصریح کرد: در جلسه اخیر مجمع زنان اصلاح طلب، اعضا همچنین بر تقویت کمیته های استانی برای برقراری ارتباط بیشتر مرکز با استان ها و شهرستان ها تأکید کردند.

به گفته وی، سایت مجمع زنان اصلاح طلب در حال فعال شدن است و در حال حاضر اخبار مجمع و فعالیت های آن در مرکز و سراسر کشور در وبلاگی با آدرس www.zanaan.com قابل مشاهده است.