توسعه مشاغل خانگی راهکار تقویت درآمد مالی خانوار است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مداحی ظهر چهارشنبه در در جلسه هم‌اندیشی فعالین حوزه اشتغال و کارآفرینی استان اصفهان با بیان اینکه توسعه مشاغل خانگی از بهترین راهبردهای توسعه درآمد خانوارها و رونق اقتصاد ملی است، اظهار داشت: سال‌هاست در جوامع توسعه یافته سیاست‌های حمایتی از مشاغل خانگی و خرد در حال اجرا و پیگیری بوده و باور به نقش مشاغل خانگی در رونق اقتصادی جامعه در آنها نهادینه شده و از این رو درصد زیادی از مشاغل در کشورهای توسعه یافته به مشاغل کوچک و خانگی وابسته هستند.

وی با بیان اینکه راهبردهای توسعه‌ای در مشاغل خانگی را باید بر اساس اطلاعات و جزئیات دقیق دنبال کرد، افزود: پایش اطلاعات امکان نظارت بهتر و تحلیل دقیق‌تر را فراهم می‌کند و الگوهای عملکردی استاندارد را در اختیار ما قرار می‌دهد تا با درک بهتر از وضعیت و اخذ تصمیمات سازنده، زمینه توسعه مشاغل خانگی را در استان را فراهم کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تشکیل کارگروه تحلیلی و آینده پژوهی در این دولت را اقدام بسیار ارزشمندی عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل این کارگروه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های تأمین مالی بر اساس تحلیل‌های به دست آمده در این کارگروه خواهد بود که در هدفمند کردن اقدامات توسعه‌ای در استان نقش بسیار مهمی داشته است.

مداحی گفت: در استان اصفهان نظام مسائل تشکیل و مهمترین مسائل آلودگی هوا و تأمین آب مطرح شد که در این راستا ۱۵۰ میلیارد از تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ را برای نوسازی ناوگان حمل و نقل و تأمین آب تخصیص داده شد.