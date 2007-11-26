پاریسن ژرمن از باختن دل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن در حالی که در خانه نیس به میدان رفته بود با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم شکست خورد. برای نیس، لاسلاندس (8) و کونه (37) گل زدند و تک گل پاریسن ژرمن را دی ان گوگ وارد دروازه حریف کرد.

در دیگر دیدار دیشب تیم اوسر با 3 گل شافنی(34)، نیکولائه(80) و ژلن(87) مقابل لومان به برتری برسد.

جدول رده بندی:

1- لیون 34 امتیاز

2- نانسی 31 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- بوردو 25 امتیاز

4- رن 24 امتیاز

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18- پاریسن ژرمن 16 امتیاز

19- سوشو 13 امتیاز

20- متز 7 امتیاز