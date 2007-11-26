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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

هفته پانزدهم لیگ فرانسه؛

پاریسن ژرمن از باختن دل نمی کند

پاریسن ژرمن از باختن دل نمی کند

تیم فوتبال پاریسن ژرمن شب گذشته پنجمین شکست این فصل از رقابت های فوتبال فرانسه را متحمل شد تا به رده هجدهم جدول رده بندی سقوط کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن در حالی که در خانه نیس به میدان رفته بود با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم شکست خورد. برای نیس، لاسلاندس (8) و کونه (37) گل زدند و تک گل پاریسن ژرمن را دی ان گوگ وارد دروازه حریف کرد.

در دیگر دیدار دیشب تیم اوسر با 3 گل شافنی(34)، نیکولائه(80) و ژلن(87) مقابل لومان به برتری برسد.

جدول رده بندی:
1- لیون 34 امتیاز
2- نانسی 31 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- بوردو 25 امتیاز
4- رن 24 امتیاز
.........................
18- پاریسن ژرمن 16 امتیاز
19- سوشو 13 امتیاز
20- متز 7 امتیاز

کد مطلب 593391

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